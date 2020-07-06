Samanyolu Haber /Gündem / Sabotaj ya da saldırı değil, ihmal! /06 Temmuz 2020 14:42

Sabotaj ya da saldırı değil, ihmal!

Havai fişek fabrikasında meydana gelen faciaya dair ilk inceleme tamamlandı.

Fabrika kapatılsın!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 50'ye yakın işçinin yaralandığı faciada ilk inceleme tamamlandı. 

Havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamaya dair ilk incelemede elde edilen bilgilere göre faciada herhangi bir saldırı veya sabotaj izine rastlanmadı. 

FABRİKA MÜSİAD ŞUBE BAŞKANI'NA AİT

Fabrikanın "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) iş dünyasındaki arka bahçesi" diye nitelenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Sakarya şube başkanı Yaşar Coşkun'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. 

Fabrikada farklı tarihlerde 7 defa irili-ufaklı patlama meydana geldiği, ancak işletme hakkında herhangi bir müeyyide kararı alınmadığı belirtiliyor. 
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