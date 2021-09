İşte saç dökülmesini önleyen 10 süper gıda

Hem kadınların hem de erkeklerin korkulu rüyası saç dökülmesinin önüne geçmek için doğal ve lezzetli formüller açıklandı. İşte saç dökülmesinin önüne geçen süper besinler...



YUMURTA

Protein saçın birincil bileşenidir, bu nedenle saçınızı sağlıklı tutmak için yumurta gibi protein bazlı yiyecekler tüketmelisiniz. Proteine ??ek olarak yumurta, saç dökülmesini kontrol etmeye yardımcı olan biyotin ve diğer B vitaminlerini içerir. Yumurtada bulunan protein, yüksek kaliteli protein olarak kabul edilir ve saç büyümesi ve saç gücü için mükemmeldir. Maksimum fayda için hem yumurta beyazını hem de sarısını yiyin. Yumurta akı, özellikle vücutta protein emilimini teşvik eden bir proteine ??sahiptir. Her gün veya gün aşırı bir yumurta yemeye çalışın.



SOMON

Somon, beyninize, kan damarlarınıza, cildinize ve saçınıza iyi gelen yağlı bir balık türüdür. Saç büyümesini destekleyen mükemmel bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Ayrıca B12 dahil olmak üzere B vitaminleri ve diğer vitamin ve minerallerle birlikte iyi miktarda protein içerir. Tüm bu besinler, saçların sağlıklı büyümesi için ve kuruluk veya saç dökülmesi gibi sorunları çözmek için gereklidir. Saç dökülmesini önlemek için haftada en az iki kez somon yemek önemlidir. Saç dökülmesini önlemek için yiyebileceğiniz diğer yağlı balıklar ise ringa balığı, sardalya, alabalık ve uskumrudur.



TATLI PATATES

Düzenli olarak tatlı patates tüketerek saç dökülmesini kolayca önleyebilirsiniz. Vücudunuzun A vitaminine dönüştürdüğü beta-karoten ile doludur. A vitamini, saç ve kafa derisi de dahil olmak üzere sağlıklı hücre ve dokuların büyümesini destekler. Tatlı patates ayrıca bol miktarda C vitamini, bakır, demir ve protein içerir. Nasıl sevdiğinize bağlı olarak, haşlanmış veya fırınlanmış şekilde tüketebilirsiniz.



SIĞIR ETİ

Vücudun kaliteli saç üretmek için proteine ??ihtiyacı vardır. Sığır eti, B vitaminleri, demir ve çinko ile birlikte iyi miktarda protein içerir. Optimal saç büyümesi için yağsız sığır eti haftada iki veya üç kez yenebilir.



FASULYE

Fasulyeler, saç büyümesi için gerekli olan protein, lif, B vitaminleri, C vitamini, çinko ve minerallerin düşük kalorili harika bir kaynağıdır. Fasulye ayrıca saç dökülmesini önlemek için gerekli olan iyi miktarda demir içerir. Saçınıza daha iyi saç büyümesi için ihtiyaç duyduğu besin öğelerini vermek için barbunya, siyah fasulye, barbunya, nohut ve soya fasulyesi gibi farklı türlerde taze veya kuru fasulye yiyebilirsiniz.



AY ÇEKİRDEĞİ

Ay çekirdeği protein, çinko, selenyum, biotin, potasyum, bakır, demir, B vitaminleri, E vitamini, magnezyum ve kalsiyum gibi saç dökülmesini önleyen bol miktarda besin içerir. Ayrıca omega-6 yağ asitleri de yüksektir. Sağlıklı saç büyümesini teşvik etmek için bir avuç çiğ ayçiçeği çekirdeği yiyebilirsiniz. Ancak yüksek kalorili ve yağ içeriğinden dolayı aşırı yemekten kaçınmalısınız.



KURUYEMİŞ

Kuruyemişler, donuk saçların yanı sıra saç dökülmesi sorununu çözmek için gerekli olan protein, vitaminler, mineraller, sağlıklı yağlar ve fitokimyasallar dahil olmak üzere çok çeşitli besinler içerir. Düzenli olarak kuruyemiş yemek saçınızın yıllarca sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Badem, yer fıstığı, ceviz ve kaju fıstığı gibi farklı kuruyemişleri beslenmenize dahil edebilirsiniz.



ISPANAK

Ispanağın besin profili, onu güzel saçlara özlem duyan herkes için mükemmel bir süper yiyecek yapıyor. Ispanak iyi miktarda besin ve antioksidan içerir. Bu yeşil yapraklı sebze, sağlıklı saç büyümesi için gerekli olan B, C ve E vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum ve omega-3 yağ asitleri için iyi bir kaynaktır.



Saç dökülmesini önlemek için ıspanakla birlikte brokoli, lahana ve pazı gibi diğer yeşil sebzeleri de yemelisiniz.