Samanyolu Haber /Gündem / Saç ekiminde hayatını kaybetti: Doktor gözaltında /12 Eylül 2021 15:16

Saç ekiminde hayatını kaybetti: Doktor gözaltında

Bağcılar'da 28 yaşındaki İbrahim Gül saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili, saç ekiminde görevli doktor gözaltına alındı.

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İtalya'da yaşayan ve 3 gün önce saç ekimi ve malzeme almak için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki kuaför İbrahim Gül, Bağcılar'da gittiği özel hastanede hayatını kaybetmişti. Bir çocuk babası adamla ilgili ailesi ihmal iddiasında bulunmuştu. Polis ekipleri yaşanan ölümle ilgili hastanenin saç ekim merkezinde görevli doktor M.A.'yı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar'da hastanede yaşanan "şüpheli ölüm" ile ilgili açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada, "11.09.2021 tarihi saat 18.10 sıralarında Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesinde bulunan bir hastanede İbrahim G. isimli şahsın saç ekimi esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye intikal ettirildiği ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşılmış, saç ekiminde görevli doktor M.A. görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan M.A. isimli şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. 
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