Samanyolu Haber /Gündem / Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı /13 Haziran 2024 18:20

Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı

Gaziantep'te özel bir hastanede saç ektirmek isteyen Suriyeli Yasin Dibo, hayatını kaybetti. Acılı aile, hastane yönetiminden şikayetçi oldu.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş'ta saç ektirmek için Gaziantep'e gelen Yasin Dibo (45) operasyonun ardından yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Dibo'nun yakınları, hastane yönetiminden şikayetçi oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziantep'teki özel bir hastanede meydana geldi. Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriye uyruklu Yasin Dibo, saç ekimi için hastaneye geldi. Dibo, sabah saatlerinde hastanede çektiği fotoğrafları cep telefonundan ailesine gönderdi. Hastane yetkilileri, 5 saat sonra Yasin Dibo'nun ailesine ölüm haberini verdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ AÇIKLANDI
Sözcü'de yer alan habere göre kalp krizi geçirerek öldüğü belirtilen Dibo'nun hiçbir sağlık sorunu olmadığını söyleyen ailesi, polise giderek şikayette bulundu. 5 çocuk babası Yasin Dibo'nun cansız bedeni otopsi ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Yasin Dibo’nun oğlu Muhammed Dibo, babasının saç ektirmek için gittiği hastaneden ölüm haberini alınca şoke olduklarını söyledi.

"NARKOZU MU ÇOK VERDİLER, BİLMİYORUM" 
Dibo, babasının işlem öncesi kendilerine fotoğraflar attığını ve ölümünden şikayetçi olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

-Babam saç ektirmek için Gaziantep'teki özel bir hastaneyle anlaştı. Dün sabah saç ekimi için hastaneye çağırıldı. Babam ameliyata girmeden önce bize fotoğraflar attı. Daha sonra ne olduysa, narkoz mu çok vermişler yoksa başka bir şey mi yapmışlar bilmiyorum, vefat etmiş.

- Haberi alınca hastaneye geldik ve şikayetçi olarak ifademizi verdik. Bize kalp krizi denildi ama ölüm nedeni bilemiyoruz. Babamın ölümünden ihmali olan varsa sonuna kadar şikayetçiyiz" dedi.

Öte yandan hastane yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saç ektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:01:14