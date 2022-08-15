Samanyolu Haber /Sağlık / Saç uzamasını uyaran molekül keşfedildi /15 Ağustos 2022 12:09

Saç uzamasını uyaran molekül keşfedildi

ABD’deki California Üniversitesi Irvine’dan bir araştırma ekibi, saç uzamasını uyaran bir molekül keşfetti.

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SCUBE3 molekülünün, hem kadınlarda hem de erkeklerde yaygın bir saç dökülmesi türü olan ‘androgenetik alopesiyi’ tedavi edebileceği düşünülüyor.


Diken'in haberine göre, Kısaca ‘kellik’ olarak adlandırılan ‘androgenetik alopesi’, genetik yatkınlığı olan bireylerde erkeklik hormonu duyarlılığıyla ilişkili olarak, genelde 20-30’lu yaşlarda başlayan saçların dökülmesi veya incelmesiyle saç çizgisinin geri çekilmesi veya tepe bölgesinin açılmasıyla ortaya çıkıyor.

Developmental Cell dergisinde yayınlanan araştırma, her saç folikülünün altında bulunan ve özel sinyal üreten fibroblast’ların, dermal papilla hücrelerindeki gelişmeyi nasıl sağladığını açıklıyor.


Fare ve insan deneyleri SCUBE3 proteininin sayesinde saç foliküllerindeki büyümeyi tetiklediğini gösterdi.

Dermal papilla hücrelerinin saç büyümesinde oynadığı kritik rol daha önce de biliniyordu. Ancak bu mekanizmanın nasıl çalıştığı ve bunların genetik temeliyle ilgili bilgi sınırlıydı.

Hücre biyolojisi alanında çalışan ve araştırmayı yürüten Prof. Dr. Maksim Plikus, “Dermal papilla hücrelerinin doğal olarak ürettiği SCUBE3 sinyal molekülünün, komşu saç kök hücrelerine bölünmeye başlamalarını ‘söylemek‘ için kullanılan ve yeni saç büyümesinin başlangıcını haber veren haberci olduğunu ortaya çıkardık” dedi.


Prof. Maksim Plikus, saç dökülmesine karşı etkili ilaçlara ihtiyaç olduğunu, buluşun bu ihtiyacı karşılayabileceğini söylüyor.
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