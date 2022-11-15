Saçı olmayanlar müjde: Bu bant dökülen saçları geri çıkarıyor

İNSANLARDA DA OLUMLU SONUÇLAR VERDİ

YAPAY ZEKA KULLANILDI

Amerikan Kimya Topluluğu tarafından çıkarılan aylık hakemli bilimsel dergi Nano Letters'da yayınlanan bir incelemede, saçları geri çıkarmaya yardımcı olan bu bantın, kullanımdan sonraki 13 gün içinde farelerin saçlarının yenilenmesine yardımcı olduğu vurgulandı.Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, bantlarla test edilen fareler, testosteron ya da saç dökülmesini önleyici ürünlerde kullanılan kimyasal minoksidil ile tedavi edilen diğer farelerden daha etkili bir şekilde kalın saç tellerine yeniden kavuştu.Saç dökülme sorunu olan kişilerin saç folikülleri bir dizi faktörden zarar görebilir. Uzmanlara göre bu faktörler arasında erkek cinsiyet hormonlarının dengesizliği ve iltihaplanma yer alıyor. Bu faktörler aynı anda devreye girdiğinde ise normal şartlar altında bunları kontrol altında tutan antioksidan enzimler işlevini yitirebiliyor.Bu enzimlerden biri de süperoksit dismutaz olarak adlandırılıyor ve araştırmacılar kısa bir süre önce bu enzimin, "nanozim" adını verdikleri bir taklidini yaratıp 91 farklı kombinasyonla test etti. Testler esas olarak fareler üzerinde gerçekleştirilmiş olsa da, insan cildi üzerinde yapılan ilk testler olumlu sonuçlar verdi.Araştırmanın yazarlarından, Çin'deki Qingdao Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Lina Wang konuya ilişkin demecinde, "Saç dökülmesi pek çok erkek ve kadın için istenmeyen bir durumdur ve kişinin saç şekli, genellikle kendine olan güveniyle yakından ilişkilidir. Bazı insanlar bunu kabullenirken, bazıları da dökülen saç tellerinin yeniden çıkmasını diliyor. Bizler de bu noktada, kafa derisinde kelliğe neden olan reaktif oksijen türlerini nötralize edebilecek bileşikleri öngörebilmek için yapay zeka kullandık" ifadelerine yer verdi.