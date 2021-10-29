Samanyolu Haber /Spor / Saçları döküldüğü için tuttuğu takıma dava açıyor! /29 Ekim 2021 10:32

Saçları döküldüğü için tuttuğu takıma dava açıyor!

Bir Manchester United taraftarı, eşine az rastlanacak bir sebep yüzünden hukuki yollara başvuracak.

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ngiltere Premier Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool, Manchester United'ı deplasmanda tarihi bir skorla 5-0  yendi. 

Karşılaşmayı 5-0 kaybeden Manchester United, evinde Liverpool'a karşı ligdeki en ağır mağlubiyetini yaşadı. 

Bu maçın yankıları da halen devam ediyor. Bir Manchester United taraftarı, eşine az rastlanacak bir sebep yüzünden hukuki yollara başvuracak. 

Andrew Tryan isimli Manchester United taraftarı, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu Manchester United'a dava açacak.


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