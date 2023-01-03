Samanyolu Haber /Gündem / "Sadaka mı veriyorsunuz?" /03 Ocak 2023 19:27

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek" dedi.

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye ek zam verileceğini duyurarak, memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Zammın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz" dedi. 

Videoda Erdoğan, damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun zamlara ilişkin açıklamasına yer verildi. Erdoğan'ın enflasyonun tek haneli rakama düşmesine ilişkin farklı konuşmalarından bölümlerin de paylaşıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'in kapısı önünde yaptığı açıklamaya da yer verildi. 
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