SADAT Başkanı Halk TV'ye çıktı: İddialara böyle cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliğine tehdit oluşturduğuna dair iddiaları üzerinde gündeme gelen Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi Halk TV yayınında söz konusu iddiaları cevaplandırdı.





SADAT'ın seçim güvenliğini tehdit ettiği iddialarını yalanlayan Tanrıverdi, kurumun faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktardı.





Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Paramiliter yapı" ve "Terörist yetiştiren kurum" diyerek önüne gittiği ve "seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır" ifadeleriyle uyarıda bulunduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi iddialara cevap verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Paramiliter yapı" ve "Terörist yetiştiren kurum" diyerek önüne gittiği ve "seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır" ifadeleriyle uyarıda bulunduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi iddialara cevap verdi.

Halk TV yayınına konuk olan Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını reddetti.SADAT, Türkiye'ye dost ve müttefik ülkelere savunma ve güvenlik alanında, ülkelerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına yönelik özel stratejik danışmanlık hizmetleri, özel askeri eğitimler ve donatım hizmetleri verilmek üzere kurulmuş bir ticari şirkettir. SADAT, kurulurken ne yapacağını detayları ile yazmış. İzin başvurusunu yapmış. Yasal engel olup olmadığı aylarca incelenmiş.60 civarı ülkeye hizmet teklifleri verdik. 20-25 tanesine şimdiye kadar proje ürettik. Suriye'ye hiç hizmet paketimiz olmadı. Suriye'deki muhaliflerine bir donatı hizmetimiz de olmadı. Hangi devlete hangi hizmeti verdiğimizi sır olduğu için açıklamıyoruz.Biz Suriye’ye gitmedik ve Suriye’de kimseyi yetiştirmedik. Eğitim paketlerimiz var. Yurtdışından birimler gelsin biz burada eğitim verelim istedik. Fakat Türkiye'de mevzuat TSK dışından herhangi birimin Türkiye’ye gelip eğitim almasına izin vermiyor. O yüzden bizim ne Türkiye’de ne de yurtdışında herhangi bir yerde eğitim kampımız yok. Eğitimlerimizi ülkelerin kendi tesislerinde veriyoruz.Gayrinizami eğitim Türkiye'de vermiyoruz. Paketlerimiz var. Bu eğitimler silahlı kuvvetlere ve polislere verilecek bir eğitim paketi. Bugün Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini vurdu, sivilleri öldürdü. Ukrayna şu an meşgul yerlerde gayrinizami harp faaliyeti yürütüyor. Zamanında İngiltere, Ukrayna'ya vermişti. Ülkeler barış dönemlerinde bu hazırlıklarını yaparlarsa; işgale maruz kaldıkları takdirde başarılı olma fırsatları atacaktır.