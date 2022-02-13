Samanyolu Haber /Gündem / SADAT’ı anlatan Gölge Ordu kitabına toplatma talebi /13 Şubat 2022 00:13

SADAT’ı anlatan Gölge Ordu kitabına toplatma talebi

SADAT’ın kurucularından olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, SADAT'ın anlatıldığı Gölge Ordu adlı kitabıyla ilgili yayınevine ihtarname çekerek kitabın toplatılmasını istedi.

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Gazeteciler Caner Taşpınar ve Ersin Eroğlu’nun, kaleme aldıkları Gölge Ordu kitabıyla ilgili, SADAT’ın kurucularından olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan itiraz etti. Kitapta adı son yıllarda giderek daha fazla duyulan SADAT’ın kuruluş sürecini, kurucularını ve faaliyetleri ele alınıyor.

Ayrıca kitapta, SADAT’ın yurtdışındaki askeri kamplarının fotoğrafları, faaliyet raporları da yer alırken, SADAT’ın kurucularından olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kitabın toplatılmasının istedi.

Tarhan’ın avukatının noter aracılığıyla Kırmızı Kedi Yayınevi’ne gönderdiği ihtarnamede, kitapta yer alan Sedat Peker’in Nevzat Tarhan’la ilgili iddialarına itiraz edildi.

Nevzat Tarhan’ın avukatı, kitabın yeni baskılarının durdurulmasını, satışta olan baskılarının da toplatılmasının istedi. 

İhtarnamede yer alan bir diğer dikkat çeken talep ise, kitabın toplatıldıktan sonra yapılacak yeni baskılarında Nevzat Tarhan’ın adının çıkarılması ve kitapta Tarhan’dan bahsedilmemesinin istenmesi oldu. 
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