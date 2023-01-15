Samanyolu Haber /Gündem / SADAT krizi TV 100'de kelle aldı /15 Ocak 2023 13:50

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

Tv100'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda SADAT reklamının yayımlanması gündemdeki yerini koruyor. Kanal Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun işlerine son verildiği belirtilen açıklamada, SADAT yetkililerin tweeti "ahlaka sığmayan" olarak nitelendirildi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu tv100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun “Burada terörist yetiştiriliyor” diyerek paramiliter olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verildi.

Kanalın genel yayın yönetmenin "servisimizin siyasi bilgi eksikliği" açıklamasından sonra kanalın resmi Twitter hesabından yeni açıklamalar yayımlandı. Paylaşımlarda, "Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir. Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile birlikte bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz" denildi.

CHP lideri, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" diyerek sert tepki göstermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber SADAT krizi TV 100'de kelle aldı Sonraki Haber >>

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Ünlü anketçiler canlı yayında birbirine girdi

Ünlü anketçiler canlı yayında birbirine girdi

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf'a annesi geri verilsin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:16