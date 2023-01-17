SADAT’tan Haşhaşi usulü gözdağı

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi; Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; CHP’li bir kadının Kılıçdaroğlu’nun Dündar’la yapacağı programın Cumartesi yayınlanacağı bilgisini verdiğini açıkladı. SADAT’ın bu taktiği akıllara tarihteki ilk terör örgütü olan Haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah’ın Selçuklu Sultanı Melikşah’a en yakınındaki adamları üzerinden verdiği mesajı getirdi. T24.com'dan Kadir Bayer'ingöre, ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı televizyon programı sırasında, paramiliter güçler yetiştiren ve suikast taktikleri eğitimi veren SADAT’ın reklamı yayımlandı. Söz konusu reklamın yayınlanmasının ardından bütün kamuoyu ve uzmanlar bunun Kılıçdaroğlu’na tehdit ve gözdağı amaçlı olduğu yönünde birleşti.SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi de bunun planlı bir hareket olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tanrıverdi; “Serdar bey, yıllardır agresif/çarpıcı reklamlar yapmadığımız için eleştiriliyorduk. Reklam departmanımız da buna çok içerliyordu. Gol mü olmuş!” açıklamasında bulundu. Tanrıverdi; Kılıçdaroğlu’nun en yakınından kendilerine bilgi sızdığını ise; “Etkili reklam için @halktvcomtr veya @tele1comtr planlıyorduk. Hafta ortası CHP’den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu’nun Dündar’la yapacağı programın Cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık” ifadeleri ile duyurdu.Bu açıklamalar ile Kılıçdaroğlu’nun en yakınında adamları olduğunu açıklayan Tanrıverdi’nin; Haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah usulü bir tehdit mesajı gönderdiği yorumları yapıldı. Güvenlik uzmanları tarafından söz konusu reklamın Kılıçdaroğlu’na “En yakınındayız.” mesajı vermek amaçlı planlandığı belirtildi. Haşhaşiler de Selçuklu Sultanı Melikşah’ın Alamut Kalesi üzerine yaptığı seferi engellemek için en yakınına soktukları adamları deşifre etmiş, böylece Melikşah’ı tehdit etmişlerdi.Kılıçdaroğlu ise, yaşananlar üzerine yaptığı açıklamayla, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz” ifadeleriyle tehditlere pabuç bırakmayacağını vurguladı.15 Temmuz sonrası Avrupa gezisine çıkarak Hizmet Hareketi’nin terör örgütü olduğunu ve soykırım çalışmalarının Hizmet Hareketi’yle sınırlı kalacağının garantisini veren eski CHP Milletvekili Eren Erdem ise, SADAT’la ilgili yaptığı açıklamada terör diyemeyerek eş anlamlı olan tedhiş örgütü kelimesini kullandı. Söz konusu Hizmet Hareketi olduğunda terör örgütü kelimesini ağzından düşürmeyen Erdem’in bu tavrı dikkat çekti.Erdem; Twitter’dan yaptığı açıklamada; “Sadat’ın bu meydan okumasını asla geçiştirmeyeceğiz… O silahlı görsellerle verilen ve TV100 tarafından sorgusuz sualsiz yayınlanan reklamın anlamını çok iyi biliyoruz. Hadi bunu kenara koydum (şimdilik). Kanalın yayın yönetmeninin bizleri azarlar açıklamasına ne demeli? Konu reklam departmanı değildir! Reklam departmanlarının muhatabı şirketlerdir! İşin içinde SADAT reklamı varsa, orada açık ve aleni bir tercih vardır. Çünkü SADAT, şirket kamuflajında bir silahlı tedhiş örgütüdür! SADAT’ın olması gereken yer TV reklamları değil, bağımsız mahkemelerin sanık kürsüleridir.” dedi.