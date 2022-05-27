SADAT ve ASSAM yöneticisi, önce yazdı sonra sildi: 'Sandıkta teslim etmeyiz'













Sildiği paylaşımın ardından yeni bir paylaşım yapan Ergür, "Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Yüce Türk milleti Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta oy vermeyerek cennet vatanımızı teslim etmeyecektir... Vatan sağ olsun" ifadelerini yazdı.











Kişisel sosyal medya hesabında "Araştırmacı Yazar" olduğunu belirten, ancak İstanbul Ticaret Odası'nın sicil kayıtlarına göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına gitmesinden sonra gündem olan SADAT'ın yönetim kurulu üyesi ve ASSAM Başkan Yardımcısı olduğu görülen Ersan Ergür, "Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz... Etmeyeceğiz! Vatan sağ olsun..." paylaşımını yaptı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.