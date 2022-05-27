Samanyolu Haber /Gündem / SADAT ve ASSAM yöneticisi, önce yazdı sonra sildi: 'Sandıkta teslim etmeyiz' /27 Mayıs 2022 09:52

SADAT ve ASSAM yöneticisi, önce yazdı sonra sildi: 'Sandıkta teslim etmeyiz'

İstanbul Ticaret Odası Sicil Kaydına göre SADAT yönetim kurulu üyesi olan Ersan Ergür, "Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz" dediği bir tweet paylaştı. Ergür, kısa bir süre sonra ifadelerini değiştirdi.

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Kişisel sosyal medya hesabında "Araştırmacı Yazar" olduğunu belirten, ancak İstanbul Ticaret Odası'nın sicil kayıtlarına göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına gitmesinden sonra gündem olan SADAT'ın yönetim kurulu üyesi ve ASSAM Başkan Yardımcısı olduğu görülen Ersan Ergür, "Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz... Etmeyeceğiz! Vatan sağ olsun..." paylaşımını yaptı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.



Sildiği paylaşımın ardından yeni bir paylaşım yapan Ergür, "Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Yüce Türk milleti Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta oy vermeyerek cennet vatanımızı teslim etmeyecektir... Vatan sağ olsun" ifadelerini yazdı.


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