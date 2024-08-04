Samanyolu Haber /Gündem / SADAT'ı şok eden ölüm: Kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti! /04 Ağustos 2024 13:51

SADAT'ı şok eden ölüm: Kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti!

SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, bugün sabaha karşı ve 79 yaşında hayatını kaybetti.

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SADAT’ın (Uluslararası Savunma Danışmanlığı) kurucusu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

SADAT’ın (Uluslararası Savunma Danışmanlığı) kurucusu Adnan Tanrıverdi bugün sabaha karşı vefat etti.

Tanrıverdi, aynı zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanıydı.

CENAZESİ YARIN

Tanrıverdi'nin cenazesi 5 Ağustos Pazartesi günü (yarın) ikindi namazını müteakiben Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

BAŞDANIŞMANLIK GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Tanrıverdi, Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştı. Bu görevden Ocak 2020’de istifa etti.
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