Samanyolu Haber /Gündem / SADAT'ın açtığı davayı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na haciz geldi /27 Aralık 2024 19:16

SADAT'ın açtığı davayı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na haciz geldi

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, SADAT'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti. SADAT Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada tazminatı ödememesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koyulduğu belirtildi.

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SADAT, 2022 seçim döneminde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamaları nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. SADAT Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun davayı kaybettiği duyuruldu.

Aynı açıklamada 1,5 yılda tazminat bedelini ödememesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koyulduğu bilgisi paylaşıldı.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kılıçdaroğlu'na Haciz Şoku. Açtığımız 1 milyonluk tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık."
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