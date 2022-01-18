Samanyolu Haber /Politika / SADAT'ın bilinmeyen yüzü: Bülent Arınç'ın ordu kuran 'paşa'sı! /18 Ocak 2022 10:58

SADAT'ın bilinmeyen yüzü: Bülent Arınç'ın ordu kuran 'paşa'sı!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında Ersin Eroğlu ve Caner Taşpınar imzalı "Gölge Ordu" isimli kitaptan çarpıcı detaylar paylaştı.

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Pehlivan “Hükümetin, AK Parti’nin veya Cumhurbaşkanlığı’nın SADAT’a resmi ya da gayri resmi olarak maddi desteği var mı?” sorusunun yanıtını kitapta bulduğunu söyleyerek, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin, Habertürk’ten Kübra Par’ın sorusuna "Kimseden destek almadık" dediğini hatırlattı.

FAALİYET RAPORUNDA ÇIKTI

SADAT'ın aldığı desteğin kendi faaliyet raporunda yer aldığını söyleyen Pehlivan, rapordan şu ifadeleri paylaştı:

“Stant alanı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ücretsiz tahsis edilmiştir. Böylelikle metrekare fiyatı 715 dolar olan 16 metrekare standın maliyeti 11 bin 440 dolar ve köşe stantlar için eklenen 200 dolar ile birlikte toplamda 11 bin 640 dolar devlet desteği kullanmış oluyoruz.”

Pehlivan, Adnan Tanrıverdi'nin Kübra Par'a yalan söylediğini ifade ederek "SADAT’ın kendi raporundaki sadece bir örnek bile AKP iktidarından alınan maddi desteği gösteriyordu." dedi.

ARINÇ'IN ORDU KURAN PAŞASI
Pehlivan'ın aktardığına göre dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç daha kuruluş sürecinde SADAT ile temasa geçmişti. Hatta Adnan Tanrıverdi’yi yanına çağıran Arınç, “Ooo paşam, ordular kurup silah yapıyormuşsunuz” demişti. Arınç karşı çıksa da SADAT raporlarında ismi “destek alınacak kişi” gibi geçiyordu.

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