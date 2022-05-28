SADAT'ın sahtekarlıkları da ortaya çıkmaya başladı: Albay değilmiş!









ÜSTEĞMENKEN TSK’DAN ATILDI





YASAYLA EMEKLİ OLDU KENDİSİNİ ALBAY OLARAK TANITIYOR





HARP OKULUNDA LAKABI “GAKKOŞ”







“SEÇİMİ GÖLGELEYECEK BİR ŞEY OLURSA SORUMLUSU SADAT”





GÖLGE ORDU'DAN ÇIKTI





Türkiye günlerdir SADAT’ı konuşuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğiyle ilgili yaşanabilecek olayda sorumluluğun SADAT’da olduğunu açıklamıştı. Ardından başlayan tartışmaya SADAT kurucusu Ersan Ergür, “Bu vatan kanla alındı. Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapanlara bu vatanı sandıkta teslim etmeyeceğiz” diyerek katıldı.Ancak Ersan Ergür, gelen tepkilerden sonra Twitter paylaşımını sildi ve “Açıklama yapma gereği hissettim. Bazen anlatılmak istenen anlaşılmayınca izah gerekiyor” dedi.SADAT ve ASSAM yöneticisi, önce yazdı sonra sildi: 'Sandıkta teslim etmeyiz'SADAT ve ASSAM yöneticisi, önce yazdı sonra sildi: 'Sandıkta teslim etmeyiz'ODA TV'den Can Özçelik'in haberine göre; SADAT kurucusu Ersan Ergür hakkında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.Sivil liseden 1986 yılında Kara Harp Okulu’nu kazanan Ersan Ergür, 1990 yılında mezun oldu.Harp Okulu sonrasında Tuzla Piyade Okulu, Ağrı Patnos ve KKTC’de görev yaptı.28 Şubat sürecinde Üsteğmen rütbesindeyken irticai faaliyetlerden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atıldı.Ersan Ergür, daha sonra çıkarılan yasayla Üsteğmen olarak emekli oldu. Ancak Ersan Ergür kendisini emekli Albay olarak tanıtıyor.Ersan Ergür’ün Kara Harp Okulu’ndaki yıllarına da mercek tutuldu.Kara Harp Okulu yıllığında Ersan Ergür, Elazığlı olduğu için “Gakkoş” olarak tanındığı ifade ediliyor.Arkadaşları Ersan Ergür’ü şöyle anlatıyor:“Gizlice yumurta pişirmesi, havada uçuşan yumruklara kafa atması, mor renklere ilgisi akla gelen ilk özelliklerindendir.”Yıllıkta, mesleğiyle ilgili yeni teoriler üreten bir öğrenci olarak anlatılan Ersan Ergür için şu ifadeler kullanıldı: “Paraşüt atlayışlarında çifte paraşüt açmak fikri ilk ondan gelmiştir. Kitaplara olan aşırı ilgisi nedeniyle kitap sorumluluğu olan yine o’dur.”CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 Mayıs’ta SADAT’ın merkezine giderek açıklama yapmıştı.Seçim güvenliğine ilişkin değerlendirme yapan Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuşmuştu: “Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör' 'tedhiş' olarak tanımlanıyor, Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren de bir kuruluş. SADAT gibi kuruluşlar kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır.”Ayrıca, Gazeteciler Ersin Eroğlu ve Caner Taşpınar’ın kaleme aldığı “Gölge Ordu - SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor” adlı kitapta, Ersan Ergür’ün SADAT’ın 14 numaralı hissedarı olduğu belirtildi.Kitapta, Ersan Ergür’ün SADAT’ın eğitmenler listesinde “İç Güvenlik Harekat ve Atış Uzmanı” olarak görev aldığı anlatıldı. Ergür’ün 28 Şubat davasına da müşteki olarak katıldığı kitapta yer alıyor.