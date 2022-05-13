SADAT'tan yeni Kılıçdaroğlu açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SADAT binası önünde yaptığı açıklamaların ardından SADAT'tan açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SADAT binası önünde yaptığı açıklamaların ardından SADAT'tan açıklama geldi.





SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi imzasıyla yapılan açıklamada "İnternet köşelerinde çapulsuz ve okyanus ötesinden talimat alarak yayınlanan mesnetsiz ve provakatif iddialara, Ana muhalefet partisi liderinin de sahiplenmesini manidar bulmaktayız" denildi. Açıklamada ayrıca "SADAT’ın yaklaşan genel seçimlerle ilişkilendirilmesi ise seçim güvenliğine gölge düşürme gayretinden ibarettir" ifadesi kullanıldı.





SADAT'ın ticari bir şirke olduğu iddia edilen açıklamada, "SADAT ne bir paramiliter ordudur ne de milis gücü yetiştirir. SADAT’ın çatışma bölgelerinde herhangi bir faaliyeti de bulunmamaktadır. SADAT’ın Suriye iç savaşıyla ya da Suriye’den Türkiye’ye iltica eden sığınmacılarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır'' denildi.