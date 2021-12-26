Samanyolu Haber /Politika / Sadece 2021 yılında bakın kaç siyasi parti kuruldu /26 Aralık 2021 16:36

Sadece 2021 yılında bakın kaç siyasi parti kuruldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Siyasi Partiler bölümünde yer alan bilgilere göre, 2021 yılında 21 yeni siyasi parti kuruldu. Böylece Türkiye’de faaliyette bulunan toplam siyasi parti sayısı 124’e yükseldi.

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Siyaset gündeminde erken seçim senaryolarının eksik olmadığı 2021 yılında çok sayıda yeni siyasi partinin de kuruluşuna tanıklık edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Siyasi Partiler bölümünde yer alan bilgilere göre, 2021 yılında 21 yeni siyasi parti kuruldu. Böylece Türkiye’de faaliyette bulunan toplam siyasi parti sayısı 124’e yükseldi.

2021 yılı içerisinde kurulan sözkonusu partiler, “Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Doğuş Partisi, Cumhuriyet ve Adalet Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Altın Çağ Partisi, Yeniden Diriliş Partisi, Tuğra Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Zafer Partisi, Bağımsızlık Partisi, Liberal Parti, Milli Birlik ve Gelişim Partisi, Adaletin Aydınlığı Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi, Yükseliş Partisi, Türkiye Gençlik Partisi, Dayatmasız Yaşam Partisi, Adalet ve Özgürlük Partisi, Milli Yol Partisi” oldu.

Yeni kurulan bu partilerle birlikte olası bir seçim öncesi oy pusulasında yer alabilecek partiler de merak konusu oldu. YSK’nin açıkladığı son listeye göre hali hazırda seçime girme yeterliliğine sahip sadece 19 siyasi parti bulunuyor.

Seçime girebilecek partiler:

Adalet ve Kalkınma Partisi,
Anavatan Partisi,
Bağımsız Türkiye Partisi,
Büyük Birlik Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi,
Demokrasi ve Atılım Partisi,
Demokrat Parti,
Demokratik Sol Parti,
Genç Parti,
Halkların Demokratik Partisi,
Hür Dava Partisi,
İYİ Parti,
Milliyetçi Hareket Partisi,
Muhafazakar Yükseliş Partisi,
Saadet Partisi,
Sol Parti
Türkiye Komünist Partisi,
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
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