Samanyolu Haber /Politika / Sadece 3 parti barajı geçebiliyor /27 Ekim 2020 23:15

Sadece 3 parti barajı geçebiliyor

MAK Danışmanlık tarafından yapıldığı belirtilen anket sonuçlarına göre 3 partinin yüzde 10'luk seçim barajını aştığının görüldüğü ifade edildi.

SHABER3.COM

MAK Danışmanlık 2 bin 850 kişi ile görüşerek 30’u büyükşehir olmak üzere 61 ilde 15 Ekim-25 Ekim arasında yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılanlar "24 Haziran 2018 seçimlerinde oyunuzu hangi siyasi partiye verdiniz?" sorusuna yüzde 37 oranında AKP , yüzde 19 oranında CHP, yüzde 9 oranında HDP, yüzde 8 oranında MHP, yüzde 7 oranında İyi Parti cevabı verirken, yüzde 1 oranında diğerleri yüzde 19 oranında da "Oy kullanmadım" cevabını verdi.




Katılımcıların "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusuna verdikleri yanıt ise şöyle oldu:

Yüzde 33,1 AKP, yüzde 21,4 CHP, yüzde 10,1 İYİ Parti, yüzde 7,7 HDP, yüzde 7,6 MHP, yüzde 2,1 Gelecek Partisi, yüzde 1,9 DEVA, yüzde 1,3 Saadet, yüzde 1,8 ise diğerleri.

Kararsızların oranı yüzde 13

Katılımcıların yüzde 13’ü ise kararsız olduklarını belirtti.



Katılımcılar kendilerine yöneltilen "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem arasında tercih imkanınız olsa ya da bu iki sistem arasında bir referandum yapılsa tercihiniz hangisi olur" sorusuna da yüzde 44 oranında "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi tercih ederim" derken, yüzde 37 oranında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih ederim" dedi.

Yüzde 9 oranında katılımcı kararsız olduğunu söylerken yüzde 14’ü ise güçlendirilmiş parlamenter sistemle ne kastedildiğini gördükten sonra karar vereceğini belirtti.

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