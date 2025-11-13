Samanyolu Haber /Dünya / Sadece 43 bin lira: Portekiz'den inanılmaz yurtdışı fırsatı /13 Kasım 2025 17:41

Sadece 43 bin lira: Portekiz'den inanılmaz yurtdışı fırsatı

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak

SHABER3.COM

Avrupa Birliği ülkelerinden Portekiz, yeni bir uygulamayı hayata getirdi. Buna göre aylık 870 euro (43 bin TL) geliri olanlara uzun süreli oturum ve çalışma hakkı verilecek. 5 yıl sonra da vatandaş yapacak.

Avrupa Birliği ülkelerinden Portekiz, aylık 870 euro (43 bin lira) düzenli geliri olanlara D7 Pasif Gelir Vizesi vermeyi kararlaştırdı.

Artı 33'deki habere göre dijital göçmenler ve emekliler arasında popüler olan vize, 5 yıl sonunda Portekiz vatandaşlığına giden yolu da açıyor.

PORTEKİZ D7 VİZESİ (PASİF GELİR VİZESİ) NEDİR?

Portekiz D7 Vizesi, “Pasif Gelir Vizesi” olarak da biliniyor. Yatırım şartı olmadan Avrupa’da yaşamaya da imkan sağlayan özel bir oturum izni.

Habere göre bu vize, düzenli bir gelir kaynağı bulunan kişilere (emeklilik, kira, temettü veya maaş geliri olanlara) Portekiz’de uzun süreli oturum hakkı tanıyor.

Bu vizeyi alıp kullananlar, 5 yıl sonra ülkenin vatandaşlığına da kabul ediliyor.

2025 itibarıyla dijital göçmenler, serbest çalışanlar ve emekliler arasında en çok tercih edilen oturum yollarından biri haline geldi.

PORTEKİZ D7 VİZESİ (PASİF GELİR VİZESİ) NASIL ALINIYOR?



Türkiye’den vize başvurusu şöyle yapılıyor:

Portekiz Konsolosluğu veya AS Visa merkezleri aracılığıyla yapılıyor.

Adayların aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:

En az 6 ay geçerli pasaport

D7 vize başvuru formu

Son 6 aya ait gelir belgeleri (kira, maaş, emekli maaşı vb.)
