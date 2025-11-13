Sadece 43 bin lira: Portekiz'den inanılmaz yurtdışı fırsatı

Artı 33'deki habere göre dijital göçmenler ve emekliler arasında popüler olan vize, 5 yıl sonunda Portekiz vatandaşlığına giden yolu da açıyor.









PORTEKİZ D7 VİZESİ (PASİF GELİR VİZESİ) NASIL ALINIYOR?

Avrupa Birliği ülkelerinden Portekiz, yeni bir uygulamayı hayata getirdi. Buna göre aylık 870 euro (43 bin TL) geliri olanlara uzun süreli oturum ve çalışma hakkı verilecek. 5 yıl sonra da vatandaş yapacak.Avrupa Birliği ülkelerinden Portekiz, aylık 870 euro (43 bin lira) düzenli geliri olanlara D7 Pasif Gelir Vizesi vermeyi kararlaştırdı.Portekiz D7 Vizesi, “Pasif Gelir Vizesi” olarak da biliniyor. Yatırım şartı olmadan Avrupa’da yaşamaya da imkan sağlayan özel bir oturum izni.Habere göre bu vize, düzenli bir gelir kaynağı bulunan kişilere (emeklilik, kira, temettü veya maaş geliri olanlara) Portekiz’de uzun süreli oturum hakkı tanıyor.Bu vizeyi alıp kullananlar, 5 yıl sonra ülkenin vatandaşlığına da kabul ediliyor.2025 itibarıyla dijital göçmenler, serbest çalışanlar ve emekliler arasında en çok tercih edilen oturum yollarından biri haline geldi.Türkiye’den vize başvurusu şöyle yapılıyor:Portekiz Konsolosluğu veya AS Visa merkezleri aracılığıyla yapılıyor.Adayların aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:En az 6 ay geçerli pasaportD7 vize başvuru formuSon 6 aya ait gelir belgeleri (kira, maaş, emekli maaşı vb.)