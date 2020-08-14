Samanyolu Haber /Gündem / "Sadece Adana'da günde 300 vaka var" /14 Ağustos 2020 13:49

"Sadece Adana'da günde 300 vaka var"

Adana'da günlük ortalama korona virüsü vakasının 300 olduğunu söyleyen CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soru önergesi verdi. Bulut, "Sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmadığı iddiası doğru mudur?" diye sordu.

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, korona virüsü salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle beraber vaka sayılarında artış yaşandığını dile getirdi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Bulut, “Adana’da günlük ortalama 300 kişinin test sonucunun pozitif çıkıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Bulut, pandemiyle mücadelenin ekonomik kaygılar nedeniyle 'yeni normal' adı altında 1 Haziran’da terk edildiğini ve sürü bağışıklığı politikasına geçildiğini öne sürdü.

Sağlık Bakanlığı’nın önlem almak yerine vaka sayılarını gizlemeyi seçtiğini savunan Bulut, yoğun bakımların doluluk oranına ulaştığını, solunum sıkıntısı ve nefes darlığı olmayıp, beslenme zorluğu yaşamayan Covid 19’lu hastaların ilaç verilerek evlerine yollandığını iddia etti.

Bulut, “Farklı hastanelerde 400 ila 500 hastanın tedavi edildiği iddia edilmektedir. Başarılıyız algısı yaratılarak şeffaf olmayan şekilde yönetilen bu süreçte Adana’da pozitif çıkan sağlık emekçisi sayısının 100’ün üzerinde olduğu öne sürülmektedir” dedi.

'Sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmadığı iddiası doğru mu?'

Sağlık Bakanlığı’na süreci şeffaf yönetmesi için çağrı yapan CHP’li Bulut, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

*Adana’da, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar kaç Covid 19 vakası görülmüştür?
*Kaçı ölümle sonuçlanmış, kaçı Adana’da kaçı Adana dışında defnedilmiştir?
*Ayrıca Adana’ya yurt ve şehir dışından getirilen defin sayısı kaçtır?
*1 Haziran’da bu yana gün gün belirtilmek üzere Adana’da Covid-19 vaka sayısı nedir?
*Pandemi başladığından bu yana Adana’da kaç test yapılmıştır? Bu testlerden kaç tanesi sağlık çalışanlarına yapılmıştır?
*Adana’daki hastanelere bu açıdan ayrı bir bütçe ayrılmış mıdır, ayrılan bütçe ödeneği ne kadardır?
*Adana’da ve ülke genelinde kaç sağlık çalışanı korona virüsüne yakalanmıştır?
*Sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmadığı iddiası doğru mudur?
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