Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Tank-Palet Fabrikası'nın Katar’a bedava verilmesine sadece ben mi karşı çıkacağım? Nerede bu millet? Sizin de karşı çıkmanız lazım. Eski alışkanlıklarımızı terk etmemiz lazım. Peki ordunun hakkını kim savunacak? Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak?" dedi.





Kayseri’de muhtarlar ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin Tank-Palet Fabrikası'nı 2019 yılında BMC'nin sahibi Ethem Sancak ve ortağı Katar Silahlı Kuvvetleri'ne bedelsiz devrettiğini belirtti.





TANK-PALET FABRİKASI KATAR'A SATILDI





Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Televizyondaki bir tartışma programı. Olay Tank-Palet Fabrikası. Değeri 20 milyar dolar. 20 milyar dolarlık bu fabrika ordunun. Bu fabrika Katar ordusuna verildi. Kaç liraya verildi? Bilen var mı? Bir dolar dahi almadılar. Kaçınız itiraz etti? 'Bizim ordumuz' diyoruz, 'Şehitlerimiz' diyoruz. Peki ordunun hakkını kim savunacak?"





"Hani 2018'de bize ilk tank verilecekti. Nerede bu tanklar?" sorularını yönelten Kılıçdaroğlu, "Defalarca gündeme getirdim, dilimde tüy bitti." dedi.





Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Siz halkın desteğini aldınız, muhtar seçildiniz. Muhtar seçilince bir sorumluluk altına girmiş oluyorsunuz. Memleket bu haldeyken ben sorumluluğumun gereğini dürüst bir insan olarak yerine getirmeye çalışıyorum. Sizler de getirmek zorundasınız. Tank-Palet Fabrikası'nın Katar’a bedava verilmesine sadece ben mi karşı çıkacağım? Sizin de karşı çıkmanız lazım. Eski alışkanlıklarımızı terk etmemiz lazım."





RÜŞVETÇİ EGEMEN BAĞIŞ BÜYÜKELÇİ OLDUYSA...





17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında İranlı Reza Zarrab'dan rüşvet aldığı görüntülerle ortaya konuna Egemen Bağış'ın Çekya'nın başşehri Prag'a büyükelçi tayin edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Büyükelçi olarak atadığınız kişi rüşvet aldıysa, siz onu büyükelçi atadıysanız bu ülkenin imajı ne olur? Sadece vicdanınıza sesleniyorum." dedi.





Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne?" isimli programa katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tank-Palet Fabrikası'ndan bahsederken, “Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullanmıştı.





Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi.





Daşdemir, “Hangi ordu satılmış?” diye sorarken, Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” cevabını vermişti.