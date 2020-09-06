Samanyolu Haber /Gündem / Sadece bir ildeki verileri ortaya koydu ve sordu: Gerçekleri daha ne kadar saklayacaksınız? /06 Eylül 2020 14:29

Sadece bir ildeki verileri ortaya koydu ve sordu: Gerçekleri daha ne kadar saklayacaksınız?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kentte artan corona virüsü vaka sayılarına ilişkin çarpıcı bir bilgi paylaştı.

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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kentte artan corona virüsü vaka sayılarına ilişkin çarpıcı bir bilgi paylaştı.


Konya’da 2019 ve 2020 yılı Ağustos ayı vefat sayılarını karşılaştıran Karaduman, "2019 Ağustos'ta 398 vefat, 2020 Ağustos'ta 882 vefat" gerçekleştiğini belirterek hükümete şu soruyu sordu: Daha ne kadar gerçekleri saklayacaksınız?

Sosyal medya hesabı üzerinden Konya’da 2019 ve 2020 yılı Ağustos ayındaki vefat sayılarını karşılaştıran Karaduman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Konya’da son 5 yılın Ağustos ayı vefat sayıları: 2019 Ağustos – 398 vefat, 2020 Ağustos – 882 vefat…Vefat sayıları çok korkutucu. İnsanlar yaşamını yitiriyor. Daha ne kadar gerçekleri saklayacaksınız? Gerçekleri saklayarak mı koronavirüsle mücadele edeceksiniz? Çok yazık!”



CORONAYI YENMİŞTİ

Abdulkadir Karaduman 20 Temmuz'da corona virüsüne yakalandığını duyurmuş ve tedavisinin ardından hastalığı atlatmıştı
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