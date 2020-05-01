Sadece çocukları vuran yeni hastalık mercek altında

İtalyan ve İngiliz sağlık uzmanlarının son dönemde ağır enflamasyon şikayetiyle hastanelere getirilen çocuklarda Covid-19 ilişkisinin araştırıldığını söylemesinin ardından İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da bazı çocukların, Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen ve nadir görülen bir enflamasyon sendromu sonucu öldüğünü söylemişti.







Avrupa'da kawasaki şüphesi taşıyan çocuk hasta sayısında sert artış, Covid ilişkisi araştırılıyor

Son dönemde özellikle İtalya'nın kuzey bölgelerinde ve İngiltere'de yüksek ateş ve damar sertliği şikayetiyle hastanelere gelen 9 yaş altı çocukların sayısında sıra dışı artış gözlenmiş ve bu durum sağlık otoritelerini alarma geçirmişti.





İngiliz Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gösteriyor.





Kalbi ve damarları etkileyen sendrom, benzer belirtilerle bilinen Kawasaki hastalığına benzetilirken, hastaların bir kısmında Covid-19 tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi. NHS verilerine göre vakalar, "sitokin fırtınası" olarak bilinen, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisiyle ortaya çıkan sendroma benzer özellikler de gösteriyor. Çoğu durumda virüsün kendisinden ziyade, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, hayati tehlike teşkil ediyor.







İngiltere'nin ardından aralarında İtalya, İspanya, ABD, İsviçre, Belçika ve Fransa'nın da yer aldığı bir dizi başka ülkede de ortaya çıkan yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e yaklaştı.





DSÖ'nün gündeminde





Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 konusundaki teknik yöneticisi Dr. Maria Van Kerkhove de yaptığı açıklamada, yeni sendromun varlığını doğrularken, klinik şebekeleri aracılığıyla hastalığın mercek altına alındığını kaydetti.





Küresel klinisyen şebekesini, yeni sendrom konusunda tetikte olmaya ve sistematik bilgi toplamaya çağırdıklarını belirten Kerkhove, "Ancak sendrom çok ender görünüyor." ifadesini kullandı.





DSÖ yetkilileri de Covid-19'un çocuklarda kendisini hafif belirtilerle gösterdiğini ve virüsten etkilenenlerin de tamamen iyileştiğinin altını çiziyor.