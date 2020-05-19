Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) lojistik sektörüne etkisini araştıran danışmanlık şirketi KPMG Türkiye, salgın sonrası dönemle ilgili değerlendirme yaptı.





KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner, “Covid-19 salgınının küresel makroekonomik çöküşe doğru yol almasının ana sebeplerinden biri, küresel tedarik zinciri ağının bozulması oldu. Dünyanın ham madde fabrikası olarak kabul edilen Çin’deki faaliyetlerin durması küresel ticaret hacminden başlayarak hemen her ekonominin kılcal damarlarına kadar etki etti.” dedi.





DEVLET DESTEĞİ OLMADAN HAYATTA KALMALARI MÜMKÜN DEĞİL





Dünyada pek çok ülkenin kara, hava ve deniz yolu yolcu trafiğini askıya almasıyla en güçlü darbeyi hava yolu şirketlerinin aldığını belirten Öner şunları söyledi: “Uçuşların neredeyse sıfırlanması sektörü vurdu. Yaşanan gelir kaybı, şirketlerin hükümet desteği almadan hayatta kalabilmelerine imkân tanıyamayacak kadar büyük."





Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havayolu şirketlerinin Covid-19 salgınında küresel ölçekte 314 milyar dolar zarar ettiğini tahmin ediyor.





IATA’nın Nisan 2020 Araştırmasına göre sektör temsilcilerinin yüzde 86’sı 6 aydan önce toparlanma öngörmüyor.





Bu dönemin uzaması havayolu şirketlerin üzerindeki yükün daha da ağırlaşması anlamına geliyor.





Öner; “Nisan ayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre Türkiye genelinde ilk 4 ayda uçuşlar yüzde 32, yolcu sayısı yüzde 41 azaldı.





DENİZ TAŞIMACILIĞI DA ZARAR GÖRDÜ





KPMG Türkiye’nin değerlendirmesine göre Korona salgınının etkisi deniz yolu taşımacılığını da benzer bir yükle karşı karşıya bıraktı.





Dünya ticaretine dair oldukça önemli bir gösterge olan Baltık Kuru Yük Endeksi, Covid-19’un kuru yük taşımacılığa ilişkin talebi yavaşlatmasıyla birlikte bu yıl mart ayında son dört yılın en düşük seviyesini kaydetti.





Nisan ayı itibarıyla ise bazı şirketlerin yeniden faaliyete geçişiyle birlikte endeks bir nebze toparlanma gösterse de anlamlı bir toparlanma kaydedemedi.





Öner, “Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Covid-19 sebebiyle küresel gemicilik sektörü için önümüzdeki 12-18 aylık dönemdeki görünümü durağandan negatife çevirmişti. Zayıflayan üretim ve ticaret faaliyetlerine paralel olarak konteyner ve kuru yük gemiciliği için ciddi düşüş gösteren talep, küresel ölçekteki gemicilik şirketlerinin 2020 yılı faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlarını aşağı çekecektir.” diye konuştu.





TEDARİK ZİNCİRİ EN ZAYIF HALKAYMIŞ!





Dünya gazetesine mülakat veren Öner, küresel karantina sonrasını ise şöyle yorumladı: “Bugün gerek imalat gerekse hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler için oyunun adı ‘tedarik zincirinin korunması’ olarak değişti. Online satışa yönelen perakende şirketlerinden otomotiv üreticilerine kadar herkes operasyonel aksamaların önüne geçebilmek için tedarik zincirlerini gözden geçiriyor."





Öner, "Tedarik zincirinde hangi halkanın koptuğunu ya da tehlike altında olduğunu bilen şirketler hızla bu sebeple karşılaşacakları zararı asgariye çekiyor, tedbir almayanlar büyük maliyetlerle karşılaşıyor." dedi.





"Aldığımız mal ya da hizmet ne olursa olsun memnuniyetimizin temel noktası tedarik zincirindeki etkinlik olacak." diyen Öner, "Bu yüzden sektörün bugün zorlandığı konular, geleceğe yönelik en önemli yatırımların yapılması gereken alanlardır. İmalat ve tüketicilerin satın alma davranışları nasıl değişirse değişsin, bunun arka planındaki lojistik süreç şirketlerin geleceği için anahtar olacak.”