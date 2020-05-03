Samanyolu Haber /Sağlık / Sadece havadan bulaşmıyor... /03 Mayıs 2020 00:35

Sadece havadan bulaşmıyor...

Hollandalı bilim insanları yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) bulaşabileceği bir yolun daha ortaya çıktığını belirtti.

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Eurekalert portalında yayımlanan araştırmaya göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bağırsak hücrelerini enfekte edip içlerinde çoğalabiliyor. 

Bu tespit enfeksiyonun sadece havadan damlacıklarla değil, farklı yollardan da yayılabildiğini gösteriyor.

Hubrecht Enstitüsü, Rotterdam Erasmus Üniversitesi ve Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi'nde araştırmacılar, Koronavirüs'ün insan bağırsağının hücre kültürünün modelleri üzerindeki etkisini mercek altına aldı. 

KİRLİ ELLER DE VİRÜSÜ BULAŞTIRIYOR

Araştırmada organoidlere Koronavirüs ilave edildiğinde hızlı bir bulaşma olduğunu ve enfekte olan hücrelerin çoğaldığı tespit edildi.

Uzmanlar, Covid-19’a yakalanan hastaların büyük bir kısmında mide bulantısı, ishal gibi semptomlara rastlanmasını ve hastalardan alınan dışkı örneklerinde virüs partiküllerinin tespit edilmesini yorumlayan uzmanlar, "Bu tespitler virüsün 'kirli eller' yoluyla bulaşabileceğini gösterdi." dedi.
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