Samanyolu Haber /Gündem / 'Sadece işkenceciler değil, işkenceyi gizleyenler de yargılanacak' /13 Temmuz 2024 10:36

'Sadece işkenceciler değil, işkenceyi gizleyenler de yargılanacak'

Anayasa Mahkemesi'nin 'işkence' ve 'hak ihlali' kararı verdiği Eyüp Birinci davası yeniden başlıyor. Antalya Başsavcılığı, sadece işkence yapan polisler hakkında değil, işkenceyi gizleyen polis ve doktor hakkında da dava açarak, alışılmadık bir uygulamaya imza attı.

SHABER3.COM

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Antalya’da gözaltına alınan, KHK ile mesleğinden ihraç edilen ve gözaltında işkenceye maruz kalan öğretmen Eyüp Birinci ile ilgili Anayasa Mahkemesi 2021 yılında hak ilhali kararı vermişti. Yüksek Mahkeme, Antalya Emniyeti’nde gözaltına alındıktan sonra bağırsaklarından ameliyat olmak zorunda kalan Birinci’nin, gözaltında ağır işkence gördüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandırılmasını hak ihlali saydı.

Antalya Başsavcılığı, takipsizlik kararını farklı doktor raporlarını dikkate almadan, kamera kayıtlarını savcılık kanalıyla istemeden, tanıkları dinlemeden vermişti.

Yüksek Mahkeme, kararında, soruşturmanın yeniden başlatılarak, eksiklerin giderilmesini, daha sonra bir karar verilmesini istedi. Avukat Münip Ermiş’in ısrarıyla çıkan bu kararın ardından savcılığın açtığı soruşturma sonucu yeniden yargılamanın başlayacağı bildirildi.

SADECE İŞKENCECİLER DEĞİL, İŞKENCEYİ GİZLEYENLER DE YARGILANACAK

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun, Yüzleşme adlı köşesinde aktardığına göre; davayı açan Antalya Başsavcılığı, sadece işkence yapan polisler hakkında değil, işkenceyi gizleyen polis ve doktor hakkında da dava açarak, alışılmadık bir uygulamaya imza attı.

Birinci, Hizmet Hareketi'ne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 8,5 yıl hapse mahkûm edilmiş ve cezasını çekti. Bu süreçte kırılan burnundan ve bağırsaklarından ameliyat olmak zorunda kalan Birinci  tahliye olduktan sonra eşi de tutuklandı.

KENDİSİ ÇIKTI, EŞİ TUTUKLANDI, ÇOCUKLARI PERİŞAN

15 Temmuz sonrasındaki kitlesel tutuklamalar kapsamında gözaltına alındığı Antalya Emniyeti’nde ağır işkence görerek bağırsakları yırtılan Eyüp Birinci, verilen cezanın infazını tamamlayarak Nisan 2022’de tahliye oldu. Gündelik hayata alışmaya ve evi geçindirecek düzenli bir iş bulmaya çalışan Birinci, 2024 yılının Mayıs ayında eşi Asuman Birinci’nin gözaltına alınmasıyla yeni bir şok yaşadı. Eyüp öğretmen, cezası onanmış eşinin hapse konması sonrası, bakım ve ilgi bekleyen çocuklarıyla tek başına kaldı.

Haberin tamamını okumak için tıklayın
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Sadece işkenceciler değil, işkenceyi gizleyenler de... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:46