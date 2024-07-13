'Sadece işkenceciler değil, işkenceyi gizleyenler de yargılanacak'

Yüksek Mahkeme, kararında, soruşturmanın yeniden başlatılarak, eksiklerin giderilmesini, daha sonra bir karar verilmesini istedi. Avukat Münip Ermiş’in ısrarıyla çıkan bu kararın ardından savcılığın açtığı soruşturma sonucu yeniden yargılamanın başlayacağı bildirildi.





Birinci, Hizmet Hareketi'ne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 8,5 yıl hapse mahkûm edilmiş ve cezasını çekti. Bu süreçte kırılan burnundan ve bağırsaklarından ameliyat olmak zorunda kalan Birinci tahliye olduktan sonra eşi de tutuklandı.





15 Temmuz sonrasındaki kitlesel tutuklamalar kapsamında gözaltına alındığı Antalya Emniyeti’nde ağır işkence görerek bağırsakları yırtılan Eyüp Birinci, verilen cezanın infazını tamamlayarak Nisan 2022’de tahliye oldu. Gündelik hayata alışmaya ve evi geçindirecek düzenli bir iş bulmaya çalışan Birinci, 2024 yılının Mayıs ayında eşi Asuman Birinci’nin gözaltına alınmasıyla yeni bir şok yaşadı. Eyüp öğretmen, cezası onanmış eşinin hapse konması sonrası, bakım ve ilgi bekleyen çocuklarıyla tek başına kaldı.





15 Temmuz darbe girişiminden sonra Antalya’da gözaltına alınan, KHK ile mesleğinden ihraç edilen ve gözaltında işkenceye maruz kalan öğretmen Eyüp Birinci ile ilgili Anayasa Mahkemesi 2021 yılında hak ilhali kararı vermişti. Yüksek Mahkeme, Antalya Emniyeti’nde gözaltına alındıktan sonra bağırsaklarından ameliyat olmak zorunda kalan Birinci’nin, gözaltında ağır işkence gördüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandırılmasını hak ihlali saydı.Antalya Başsavcılığı, takipsizlik kararını farklı doktor raporlarını dikkate almadan, kamera kayıtlarını savcılık kanalıyla istemeden, tanıkları dinlemeden vermişti.T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun, Yüzleşme adlı köşesinde aktardığına göre; davayı açan Antalya Başsavcılığı, sadece işkence yapan polisler hakkında değil, işkenceyi gizleyen polis ve doktor hakkında da dava açarak, alışılmadık bir uygulamaya imza attı.