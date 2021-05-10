Samanyolu Haber /Ekonomi / Sadece İstanbul'da 1.2 milyon kişi belediye yardımına başvurdu /10 Mayıs 2021 12:27

Sadece İstanbul'da 1.2 milyon kişi belediye yardımına başvurdu

Sadece İstanbul’da belediyelere yardım için başvuran hane sayısının 1.2 milyona ulaştığı belirtildi. CHP’li belediyeler bölgelerinin yoksulluk haritasını çıkarmak için çalışmalara başladı.

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Bir yıldan fazla süredir devam eden Kovid-19 pandemisi ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Pandemiden etkilenen birçok iş yerinin kapanması sonucu işsizlik oranları da arttı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre sadece İstanbul'da belediyelere yardım için başvuran hane sayısı 1.2 milyona ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili tüm belediyelerin kendi bölgelerinin yoksulluk haritasını çıkarması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Torun, şunları kaydetti:

"247 belediye başkanımızla gruplar halinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda konuyu detaylı olarak değerlendirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı ‘yoksulluk haritası' modelini tüm belediyelerimize yaygınlaştırmak için çalışmaya başladık. Belediyelerimize gelen sosyal yardım başvurularını, belediyelerimizin farklı alanlardaki verilerini ve araştırmaları bir araya getirip, bölgelerde, yoksulluk haritaları çıkaracağız. Bu çalışmaya önce büyükşehir ve il belediyelerimizden başlıyoruz."

'Gizlenen gerçek yoksulluk verilerini ortaya çıkaracağız'

Büyükşehir ve illerdeki yoksulluk haritaları bir araya getirildiğinde Türkiye'nin yoksulluk fotoğrafının da ortaya çıkacağını dile getiren Torun, "Siyasi iktidarın gizlediği gerçek yoksulluk verilerini tüm boyutlarıyla ortaya çıkararak, belediye hizmetlerine yön vereceğiz. Bizim temel amacımız, bir ailenin daha derdine derman olabilmek" dedi.
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