Samanyolu Haber /Dünya / Sadece Lufthansa 7100 uçuşunu iptal etti /06 Mart 2020 11:06

Sadece Lufthansa 7100 uçuşunu iptal etti

Alman havayolu şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

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Koronavirüsün dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Alman havayolu şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle Mart ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanan 7100 uçuşu iptal ettiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle talep düşüşü yaşadıklarını açıklayan Lufthansa, Mart ayı sonuna kadar 7100 uçuşu iptal ettiğini, Lufthansa grubun 770 uçak filosuna sahip olduğunu ve 125 kısa ve orta mesafeli ve 25 uzun mesafeli uçağı uçuş programında çıkardıklarını duyurdu.

İptal edilen uçuşların odak noktaları, koronavirüsten ciddi şekilde etkilenen iç ve kuzey İtalya'daki uçuşları kapsarken, Avrupa'daki tüm bağlantıların yüzde 25'ine kadar olan birçok rota da etkileniyor.
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