Samanyolu Haber /Gündem / Sadece maske takmakla olmaz, Fiziksel mesafe olmadan olmaz /28 Aralık 2020 17:21

Sadece maske takmakla olmaz, Fiziksel mesafe olmadan olmaz

Maskeler, Fiziksel Mesafe Olmadan COVID-19’un Yayılışını Durdurmaya Yetmeyebilir

SHABER3.COM

Sadece maske takmak, fiziksel mesafe olmadan COVID-19’un yayılışını önlemede yeterli olmayabilir.

Physics of Fluids bülteninde yayımlanan çalışmada araştırmacılar beş farklı maske türünün, öksürdüğümüz veya hapşırdığımız zaman yayılan ve koronavirüs taşıyabilen su damlacıklarının yayılışını nasıl etkilediğini test etmişler.

Test edilen her malzeme, yayılan su damlacığı miktarını önemli ölçüde azaltmış. Fakat 1,8 metreden kısa mesafelerde yayılan hastalık yapabilecek miktarda damlacık, malzemelerin birkaçından geçmeyi başarmış.


Makalenin yazarlarından ve New Mexico Eyalet Üniversitesi’nde yardımcı profesör olan Krişna Kota, “Maskelerin kesinlikle faydası var fakat insanlar birbirine çok yakın durursa, virüsün yayılma ve bulaşma ihtimali var” diyor. “Faydalı olan şey sadece maske takmak değil; hem maske takmak, hem de uzak durmak.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sadece maske takmakla olmaz, Fiziksel mesafe olmadan olmaz Sonraki Haber >>

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Polis amca geldi mi?

Polis amca geldi mi?

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

AKP'lilere hatırlatma

AKP'lilere hatırlatma

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Erken sevinmenin sonu hüsran oldu

Erken sevinmenin sonu hüsran oldu

Ankara'da buzlanma sonucu araçlar bir birine girdi

Ankara'da buzlanma sonucu araçlar bir birine girdi

FBI uçan adamın peşinde!

FBI uçan adamın peşinde!

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:13