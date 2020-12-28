Sadece maske takmakla olmaz, Fiziksel mesafe olmadan olmaz

Sadece maske takmak, fiziksel mesafe olmadan COVID-19’un yayılışını önlemede yeterli olmayabilir.





Physics of Fluids bülteninde yayımlanan çalışmada araştırmacılar beş farklı maske türünün, öksürdüğümüz veya hapşırdığımız zaman yayılan ve koronavirüs taşıyabilen su damlacıklarının yayılışını nasıl etkilediğini test etmişler.





Test edilen her malzeme, yayılan su damlacığı miktarını önemli ölçüde azaltmış. Fakat 1,8 metreden kısa mesafelerde yayılan hastalık yapabilecek miktarda damlacık, malzemelerin birkaçından geçmeyi başarmış.









Makalenin yazarlarından ve New Mexico Eyalet Üniversitesi’nde yardımcı profesör olan Krişna Kota, “Maskelerin kesinlikle faydası var fakat insanlar birbirine çok yakın durursa, virüsün yayılma ve bulaşma ihtimali var” diyor. “Faydalı olan şey sadece maske takmak değil; hem maske takmak, hem de uzak durmak.”