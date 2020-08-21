"Sadece Urfa'da günde bin vaka var, bakan yalan söylüyor"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Urfa Şubesi, kentte arttan Covid-19 salgını ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları hak ihlallerine ilişkin şube binasında açıklama yaptı. Şube yöneticisi Selma Ateş, hızla artan vakalarla hastanelerde yer kalmadığına, yine hasta kuyruklarının oluşmaya başlandığına dikkati çekerek, “Piyasanın çıkarlarını değil, çalışanların ve halkın sağlığını ve ihtiyaçlarını önceleyen politikaların hızla üretilmesi ve uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.





‘SAĞLIKÇILARIN TEDAVİ SÜRECİNDE MAAŞLARI KESİLİYOR’







Urfa’ da Covid-19 salgınının pik yaptığını, hastanelerde yer bulunmadığını, bazı hastanelerin polikliniklerinin çalışmaz hala geldiğini ve testlerdeki güvensizliğin sağlık alanına yaklaşımın ciddiyetsizliğin göstergesi olduğunu vurgulayan Ateş, hasta kuyruklarının oluştuğuna dikkat çekti. İnsanların Aile Sağlık Merkezleri’ne yönelmelerinden dolayı aile hekimlerinin hem iş yükünün arttığını hem de salgının başından beri yaşanan ekipman eksiliğinden ötürü yalnız bırakıldığını ifade eden Ateş, yine salgına yakalanan kimi hekimler ve sağlık çalışanlarının tedavi sürecinde maaşlarında kesintilerin yapıldığını söyledi.





’22 GÜN OLAN KARANTİNA, SAĞLIKÇILAR İÇİN 7 GÜN’





22 gün olan karantina sürecinin sağlık çalışanları için 7 güne kadar indirildiğini ifade eden Ateş, bazı hastanelerde çalışan sağlık emekçilerinin bu süreci nöbet borçlanması şeklinde geçirdiğini söyledi. “Böyle absürt bir gerekçe olamayacağına göre sorun sağlıkçı ihtiyacından kaynaklanmaktadır” diyen Ateş, şöyle devam etti:





“Bunun çözümü sağlık çalışanlarını hızla tükenmişliğe sürükleyen bu uygulamalar yerine, atama bekleyen ve ihraç edilen sağlık emekçilerinin süratle göreve başlatılmasıdır. Semptomları olan sağlık çalışanlarına test yapıldıktan sonra test sonucu çıkıncaya kadar mesailerine devam etmeleri istenmiştir. Bu uygulama semptomlu çalışanın ortak mekânı kullandığını çalışanlara bulaşan olması neden olmuş ve enfekte sağlık çalışanının sayısını arttırmıştır.”





‘HER 12 SAĞLIKÇIDAN BİRİ ENFEKTE’





Açıklamadan sonra basın mensuplarının sorunlarını cevaplayan Ateş, “Urfa’da enfekte olan sağlık çalışanı ve günlük vaka sayısı ne kadar?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Veri paylaşımı noktasında son derece ketum bir idari yönetimle karşı karşıyayız. Sahadan aldığımız verilere göre, günlük vaka sayısı bin civarında. Yine sağlık çalışanlarında ise her 12 kişiden biri salgına yakaladığı aldığımız bilgiler arasında” dedi.