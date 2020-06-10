Sadece Yeni Zelanda değil... 6 ülke daha virüsü tamamen bitirdi

Peki dünyada Yeni Zelanda'dan önce hangi ülkeler Covid-19'un sonunun geldiğini ve virüsü yendiklerini açıkladı?







Euronews'te yer alan habere göre işte çoğunluğu düşük nüfuslu bu ülkelerden altısı:





Karadağ





Adriyatik Denizi kıyısındaki Karadağ'da ilk vakanın görülmesinden tam 69 gün sonra 25 Mayıs'ta Podgorica yönetimi salgının sona erdiğini açıkladı. Sadece 324 hastanın salgına yakalandığı ülkede 9 kişi hayatını kaybetti. 620 bin nüfuslu Balkan ülkesi Avrupa'da Covid-19'u yenen ilk ülke olarak kabul ediliyor.





Eritre







Sudan ve Etiyopya ile sınırı olan kuzey doğu Afrika ülkesinde 39 Covid-19 vakasına rastlandı. 5 milyonu aşkın nüfuslu ülkede salgın mart ayından itibaren görüldü. Norveç'ten gelen bir kişi nedeniyle ülkeye yayılan hastalık can almazken 39 hasta tedavi edildi.





Doğu Timor







Eritre gibi Doğu Timor'da da 15 Mayıs'tan beri Covid-19 vakası görülmüyor. 21 Mart'ta hastalığın ilk defa görüldüğü ülkede son vaka ise 24 Nisan'da iyileşti. Avustralya'nın en yakın komşularından biri olan bu küçük ada ülkesinde sadece 24 kişi hastalandı.





Fiji







Fiji Başbakanı Frank Bainimarama geçen cuma ülkeden virüsün temizlendiğini açıkladı. Son vakanın 45 gün önce görüldüğünün altını çizen Başbakan, 899 bin nüfuslu ülkede sadece 18 Covid-19 vakasının olduğunu ve hastaların hepsinin sağlığına kavuştuğunu ifade etti.





Seyşeller







Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesinde hastalığa yakalanan toplam 11 kişinin 18 Mayıs itibari ile iyileştiği açıklandı. 115 adadan oluşan Doğu Afrika kıyısındaki ülke 94 bin nüfusa sahip.





Turizm cenneti, 1 Haziran'dan itibaren düşük risk grubunda bulunan ülkelerle hava trafiğini yeniden başlattı. Fakat turistlerin sınır kapısından girmeden önce negatif çıkan Covid-19 testlerini yetkililere göstermeleri gerekiyor.





Papua Yeni Gine





8 milyon nüfuslu ülkede sadece 8 Covid-19 vakası ile karşılaşıldı. Ülke hastalıkla 20 Mart'ta tanışırken hükümet 3 Mayıs'ta tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı. Hastalığı hafif atlatan vakalardan sadece 2'si hastanede tedavi edildi.