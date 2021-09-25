Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Yeniçağ TV’de Emre Kulcanay’ın sorularını yanıtlayan Sadettin Tantan, Sedat Peker'in bilgi kaynağını açıkladı. Tantan, “Devletin kendi içinde de artık, oradaki devlet aklına sahip olan namuslu, düzgün insanların da bir şekilde bunu açığa çıkarmak suretiyle halkı bilinçlendirme, bir şekilde açılım sağlanıyor." ifadelerini kullandı.





Peker’in gündeme getirdiği iddialar ve ifşalar üzerine konuşan Tantan şunları dile getirdi:





"Devletin kendi içinde de artık, oradaki devlet aklına sahip olan namuslu, düzgün insanların da bir şekilde bunu açığa çıkarmak suretiyle halkı bilinçlendirme, bir şekilde açılım sağlanıyor.





Bu toplumun uyanmasına katkı sağlıyor. Şu anda tek kişi mahkemeleri çalıştırdığı takdirde kendileri de aynı suç örgütü içinde çıkacaktı. Temizliğini temizleyemeyen bir devlet var. Bizi dinleyen vatandaşlar bilsin ki bütün bu arşiv bilgiler süreç içerisinde devletin hem aklındadır hem de yazılıdır. Türk geleneği örf adetinde her şey yazılır çizilir.





Bu iktidar ortadan kaldırırım dese de bir yer de depodadır. Bunlar açıldığı takdirde bu suçu işleyenler, buradan para kazananlar hepsi açığa çıkar."