Sadık Yıldırım tahliye edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere birçok üst düzey AKP’li ve emniyet mensuplarıyla fotoğrafları olan, aracında cephanelik çıkan ve gözaltına alınan Sadık Yıldırım isimli bir kişi “En fazla bir iki saate çıkarım” demiş ve dediği de serbest kalmıştı. Bırakıldıktan sonra ise kendisini gözaltına alan polisleri açıkça tehdit eden Yıldırım, tepkiler üzerine tutuklanmıştı. Yıldırım sosyal medya hesabından tahliye edildiğini duyurdu.







Konuyu gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Adı Sadık Yıldırım. 3 tabanca, 3 tüfek ve uyuşturucuyla yakalandığını söylüyor. 18 kişilik çetesiyle gezerken gözaltına alınıyor. ‘2 saate çıkarım’ dedikten sonra hemen çıkıyor. Onu gözaltına alan polisi açık şekilde tehdit ediyor” demişti.





“KİM BU KİŞİLER, İKTİDAR VE EMNİYETLE İLİŞKİLERİ NE?”





Antmen, Sadık Yıldırım’ın birlikte fotoğraf çektirdiği kişilere dikkat çekerek, “Bu kişinin Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, Antalya ve Ankara’da görev yapan emniyet müdürleriyle pozları var. Tabi olmazsa olmaz pahalı otomobillerle olan fotoları da var. Kim bu kişiler, iktidar ve emniyetle ilişkileri ne? Biz, görevini yapan polis Tolga memurumuzun yanındayız” demişti.





EL BOMBASI, SİLAHLAR, UYUŞTURUCU…





Arabasından el bombası, uzun namlulu ve ruhsatsız silahlar çıkan Yıldırım, yaptığı kelepçeli paylaşımda İzmir Bornova Merkez Karakolu’nda gözaltına alındığını söylemişti. Serbest kaldıktan sonra da paylaşıma devam eden Yıldırım, polislerin isimlerini vererek tehdit etti.





“EN FAZLA 1-2 SAATE ÇIKARIM BEN”





Yıldırım, “Kim aldırdı lan bizi. 18 kişi yol gidiyoruz diye çetemi olduk yani. 3 ruhsatsız silah, 3 ruhsatlı silah, 2 uzun namlulu 50 gr dalga lirika, bir tane el bombası. En fazla 1-2 saate çıkarım ben. İstediğiniz kadar uğraşın” yazarak Bornova Merkez Karakolu’nu etiketledi.

Yıldırım, serbest kaldıktan sonra da karakolun fotoğrafını paylaşarak “Hadi bay bay kuzum” dedi.





TEPKİLER ÜZERİNE TUTUKLANMIŞTI





Sadık Yıldırım sosyal medyada oluşan tepkiler sonrası 4 Ağustos 2021 tarihinde yeniden gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.