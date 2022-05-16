Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında istenen cezalar belli oldu

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 61 sayfalık iddianamede Yeşilköy'deki restoranda ateşli silahla yapılan saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü, Murat Bilmez'in ise yaralandığı hatırlatıldı.





İddianamede sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.





Sanıklar Burak Otçuoğlu, Fatih Okan Kodak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğurcan Bilge hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.





İKİ SANIĞA "AZMETTİRME" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ





Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya azmettirme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüse azmettirme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.





Sanıklar Ahmet Yalçın, Buğra Hançer, Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz hakkında ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.





Davanın duruşması, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.