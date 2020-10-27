Şafak vakti sırtına tüfek dayanan KHK'lı: Çocuğu uyandırmayın lütfen!

Özel Harekatın katıldığı operasyonun kamera görüntülerinde ters kelepçeli şekilde gözaltına alınan ihraç memurun evine getirilip sert şekilde yere yatırılması dikkat çekti. Ters kelepçeli halde yüzüstü yere yatırılan KHK’lı polis, kendisine bağıran meslektaşından çocuğunun uyandırılmamasını istedi.





Balıkesir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince KHK mağduru olan ve haklarında yakalama kararı verilen kişilere yönelik gün ağarmadan yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.





Özel Harekat Polislerinin uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği baskında polisin kamera görüntülerindeki ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Kamera kayıtlarında özel harekat polisinin, gözaltına aldıkları ihraç bir polis memurunu apartmanın makine dairesinde ters kelepçelediği, ardından kelepçeli halde evine tekrar getirdiği ve evin salonunda yüzüstü yatırıp sırtına bastırıldığı görülüyor. Kamera görüntülerinde polisin bağırarak sırtına bastırdığı ihraç polis memurunun, özel harekat polisine, “Çocuk uyanmasın lütfen” dediği duyuluyor.

Polisin gözaltına alınan bir kişiye cep telefonu şifresini söylemesi için baskı yaptığı da kamera kayıtlarında yer aldı.

(Samanyolu Haber Notu: RAHATSIZ EDİCİ VE MASUMUMİYET KARİNESİNİ İHLAL EDEN, ŞOV MAKSATLI ÇEKİLEREK YANDAŞ BASINA SERVİS EDİLEN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIYORUZ)







