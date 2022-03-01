Samanyolu Haber /Gündem / Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı /01 Mart 2022 11:54

Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı

Tokat’ta karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran Kemal Doğru'nun safra kesesinden 14 bin 387 adet taş çıkartıldı. Hastane yönetimi tarafından Guinness rekorlar kitabına başvuru yapılması için harekete geçildi.

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TOKAT'ta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Kemal Doğru'nun (64) safra kesesinden 14 bin 387 adet taş çıkartıldı. Tokat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu, "Saydığımızda hayrete düştük. Noter eşliğinde de saydırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvurumuzu yaptık" dedi. 

Tokat'a bağlı Kemalpaşa köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Kemal Doğru, yaklaşık 40 gün önce karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doğru'ya burada yapılan ilk tedavinin ardından sarılık teşhisiyle Gazisosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Doğru, burada bir hafta tedavi gördükten sonra yeniden Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayene sonrası safra kesesinde taş olduğu belirlenen Doğru, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu tarafından 2 gün önce ameliyat edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat sonrası Doğru'nun safra kesesinden 14 bin 387 adet irili ufaklı taş çıkarıldı.

'TARİHİ BİR REKOR KIRILDI'

Ameliyat esnasında çok ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını söyleyen doktor Vahit Mutlu, "Hastanın safra kesesi boyutları gerçekten 2-3 kat artmış ve içi taş doluydu. Safra kesesi ameliyatı yapmakta güçlük çektik. Bu ameliyatı kapalı olarak bitirdik. Laparoskopik işlem dediğimiz kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Taşları görünce hayrete düştük, ameliyat esnasında çıkarırken taşların sayısından dolayı bunun bir dünya rekoru olabileceğini fark ettik. Daha önceki dünya rekoru yine Türkiye'de Malatya'da bir meslektaşımız tarafından yapılan kese ameliyatında 8 bin 422 adet olarak saplanmıştı. Bizim ameliyatımızda da 14 bin 387 olarak tarihi bir rekor kırıldı. Şu an dünyadaki en çok safra taşı içeren safra kesesi ameliyatıydı. Çıkarılan taşları noter eşliğinde de saydırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvurumuzu yaptık" dedi. 

'FARKINDA DEĞİLDİM'

Sağlığına kavuşan Kemal Doğru ise, ''Karın ağrısıyla geldim. Sarılık teşhisi koydular. Safra kesesinde taş var, dediler. Yaklaşık 20 ile 25 gün falan ilaçlı tedavi yaptılar. 25 gün sonra ameliyat olacağımı söylediler. Ameliyat olduk, kurtulduk. Taş çok çıkmış, 'bu taşı nasıl gezdirdin' diyorlar. Farkında değildim ki'' diye konuştu.
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