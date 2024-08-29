Samanyolu Haber /Gündem / Sağanak günlerce sürecek: Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı... /29 Ağustos 2024 10:34

Sağanak günlerce sürecek: Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı...

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdun birçok bölgesi önümüzdeki beş gün boyunca sağanak yağışın etkisi altında olacak. Hafta sonu boyunca yağışlar İstanbul ve çevresini de etkileyecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı.

Son günlerde bölge bölge yurtta kendini gösteren sağanak yağış hafta sonu boyunca birçok şehirde etkili olacak.

Yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında büyük bir değişim yaşanmayacak.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların en az etkilediği bölge Güneydoğu Anadolu olacak. Yüksek sıcaklıklar bölgede etkisini sürdürecek.

YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETLENECEK

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Çanakkale'nin batı kesimleri dışında, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri, Samsun’un iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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