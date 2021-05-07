Samanyolu Haber /Gündem / Sağcısı solcusu bir olup kampanya başlattı: "Mehmet Ceyhan tutuklansın" /07 Mayıs 2021 10:14

Sağcısı solcusu bir olup kampanya başlattı: "Mehmet Ceyhan tutuklansın"

Koronavirüs salgını sürecinde neredeyse her gün yaptığı açıklamalarla dikkatleri çeken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı başkanlığı ile Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a karşı sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

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Noel Baba Derneği Başkanı ve 5GVirusNews Platformu Sözcüsü Muammer Karabulut, Prof. Mehmet Ceyhan hakkında Antalya Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından "Ruhsatı bulunmayan ve yasal bir zemini bulunmadığından dolayı da Acil Kullanım Onayı (AKO) ile ne idiğü belirsiz konumda olan aşılar için, bir bilim insanının halkı tehdit ederek korkutmasının karşılığı bilim yapmak değil resmen terör faaliyetlerdir," açıklamasında bulundu.

Suç duyurusuyla birlikte sosyal medyada da "MehmetCeyhanTutuklansın" etiketiyle paylaşımlar yapıldı.

Yeni Akit gazetesi sosyal medya paylaşımlarını "Mason uzantısı Rotary Kulübü'nden aldığı ödülü gururla paylaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs sürecinde yaptığı çelişkili açıklamaları sebebi ile kamuoyunun tepkisi çekmişti. Sosyal medyada bugün, 'Mehmet Ceyhan tutuklansın' çağrısı yapıldı," ifadeleriyle haberleştirdi.

Yeni Akit'in haberinde, "Pandemi ile mücadele sürecinde önce kendisini Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olarak tanıttı. Bir süre sonra geri adım atarak, ‘Ben Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi değilim. Açıklamalarım Sağlık Bakanlığı'nı bağlamaz.’ dedi. Sürecin en başında 'Maske koruyucu değil' ifadesini kullanmış, birkaç ay sonra ise "Maskesiz sokağa çıkanlar cezalandırılmalı.’ diyecek kadar yön değiştirmişti. Son olarak da aylarca yaptığı 'tam kapanma' çağrısı uygulamaya girdiği gün 'Tam kapanma böyle olmaz' dedi. Vatandaşların, sürekli birbiri ile çelişen ifadeler kullanarak kamuoyunun kafasını karıştıran Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tahammülü kalmadı," şeklinde saldırgan ifadeler kullanıldı.

Mehmet Ceyhan hakkında sosyal medyada açılan "MehmetCeyhanTutuklansın" hashtagi Türkiye gündeminde beşinci sıra yer alıyor.
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