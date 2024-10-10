Sağda sürpriz parti: Eski Bakan, AKP'ye rakip olacak

Türk siyasetinin tanınan isimleri Ankara kulislerinde yeni bir merkez partisi için harekete geçti. Önderliğini eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in yaptığı grubun, özellikle geçmişte AKP’nin kuruluşunda görev almış kilit isimler ile görüşmeye başladı.







2002 RUHUNU YAKALAMAK

Katıldığı bazı televizyon programlarında AK Parti’nin 2002 ruhunu, Gezi Olayları sonrasında güvenlikçi yaklaşımlarla kaybettiğini ifade eden Çelik’in ve arkadaşlarının özellikle partinin küskünlerini yeni oluşumda yer almalarını yönünde çalıştıkları öğrenildi.





ARKASINDA KRİTİK İSİM VAR MI?

Yargıtay Başkanlığı kayıtlarına göre halen aktif olan 158.parti olmak için hazırlıklarına devam eden Çelik ve arkadaşlarının arkasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bulunduğu iddia ediliyor. Gerçek Gündem'in haberine göre AKP’nin kurucu kadrosundan bazı isimlerinde yer alacağı öne sürülen bu partinin çizgisinin milliyetçi, muhafazakâr, demokrat ve özgürlükçü olacağı ifade ediliyor. Ancak Gül’e yakın isimler, Çelik ile temasın parti kurmak yönünde olmadığını vurguladılar.





BABACAN DA DEVREDE

Ankara’da bu oluşumu yakından takip eden bir başka isim ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Eski bakan Babacan’a yakın isimlerin bizzat Çelik ile temasa geçtiği belirtilirken, DEVA Partisi kurmaylarının oluşumda yer aldığını öğrendikleri isimleri mücadele için partilerine davet ettikleri de öğrenildi. Ancak Çelik ve arkadaşlarının bu davete sıcak bakmadıkları da bildirildi.