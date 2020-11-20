Bakan da itiraf etti: Türkiye son sırada!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Birçok ülkeyle kıyasladığımızda sağlık için ayırabildiğimiz kaynakların oldukça sınırlı olduğunu biliyoruz. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki paya göre sağlık harcamalarımız gelişmiş ülkelerin altında.” ifadelerini kullanmıştı.







Koca, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) ülkeleriyle karşılaştırıldığında kişi başı kamu cari sağlık harcamasının düşüklüğünün bir gerçek olduğunu kaydetti.





2020 yılı merkezi idare bütçesinde 150 milyar TL faize gidecek. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi ise 76 milyar TL'de kaldı.





SAĞLIK İÇİN AYRILAN BÜTÇEDE TÜRKİYE SON SIRADA





2019 verilerine göre, yüzde 4,3 ile diğer OECD ülkelerine kıyasla toplam sağlık harcaması kalemine GSYİH içinden en az payı ayıran ülke Türkiye oldu.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) son yıllarda sağlık için bütçeden en çok pay ayıran ülke olarak dikkati çekiyor.





Kronos'un haberine göre 2019’da ABD’de sağlık kalemi için yapılan toplam harcama, GSYİH’nin yüzde 17’sini teşkil etti.





ABD’yi yüzde 12,1 ile İsviçre, yüzde 11,7 ile Almanya ve yüzde 11,2 ile Fransa takip etti. OECD ülkeleri ortalamasında ise bu oran yüzde 8,8’e ulaşıyor. Yani Türkiye’nin tam iki katı.





VATANDAŞ CEBİNDEN 33 MİLYAR TL HARCADI







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise vatandaşın tedavi için cepten harcadığı para ise 33 milyar 626 milyon TL’ye ulaştı.





201 milyar 31 milyon TL’lik toplam sağlık harcamasının yüzde 16,7’sini hastalar cebinden yaptı. 2018 yılında ise hane halkları tarafından tedavi, ilaç, muayene katılım parası gibi harcamalar 28 milyar 655 milyon TL olmuştu.