Sağlık Bakan Koca: Son bir haftada vaka sayısında artış eğilimi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da basın toplantısı düzenliyor. Bakan Koca, ''Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz'' dedi.





Koca, "Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti. Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. 1 haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Vatandaşlardan istirhamım geçen haftalardaki düşüşe güvenerek rehavete kapılmayalım." diye konuştu.