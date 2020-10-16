Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakan Koca: Son bir haftada vaka sayısında artış eğilimi var /16 Ekim 2020 11:58

Sağlık Bakan Koca: Son bir haftada vaka sayısında artış eğilimi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da basın toplantısı düzenliyor. Bakan Koca, ''Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz'' dedi.

Koca, "Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti. Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. 1 haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Vatandaşlardan istirhamım geçen haftalardaki düşüşe güvenerek rehavete kapılmayalım." diye konuştu.
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