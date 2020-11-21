Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı: Ağır hasta sayısı 8 kat arttı /21 Kasım 2020 16:47

Sağlık Bakanı: Ağır hasta sayısı 8 kat arttı

Mecburiyet yoksa evden dışarı çıkmayın diyen Koca, ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. Sağlık Bakanı, 65 yaş ve üzeri vatandaşları da uyardı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın.” dedi.

Koca sosyal medyadan yaptığı bir başka açıklamada da 65 yaş ve üzeri vatandaşları uyararak “Değerli büyüklerimiz; 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi” ifadelerini kullandı.


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