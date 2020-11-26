Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı gerçek rakamı açıkladı, Türkiye dünyada 4. sıraya geldi /26 Kasım 2020 10:41

Sağlık Bakanı gerçek rakamı açıkladı, Türkiye dünyada 4. sıraya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ile ilgili sadece semptom gösteren hastaların açıklanmasına gelen eleştirilere yanıt verdi. Bakan, bundan sonra tüm vaka sayılarına günlük tabloda yer verileceğini duyurdu. Böylece Türkiye'nin, tüm vaka sayılarını günlük tabloya eklemesiyle uluslararası sıralamadaki yeri de değişti.

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Son 24 saatte 168 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Bakan, son bir günde PCR testi pozitif çıkanların toplam sayısının 28 bin 351 olduğunu açıkladı. Koca, 6 bin 814 hastanın tespit edildiğini ve ağır hasta sayısının ise 4 bin 641'e yükseldiğini de belirtti.

Bugüne kadar sadece hastanede tedavi edilen hastaların sayısını açıklayan Türkiye'nin, tüm vaka sayılarını günlük tabloya eklemesiyle uluslararası sıralamadaki yeri de değişti.

Salgınla ilgili verilerin toplandığı Worldometer internet sitesine göre günlük en fazla vaka sayısı açıklayan ilk beş ülke sırasıyla ABD, Brezilya ve Hindistan'dan sonra en fazla vakanın olduğu 4. ülke oldu.

Türkiye'de, daha önce olduğu gibi sadece hasta sayısı açıklansaydı, Worldometer internet sitesindeki sıralamada 15'inci sırada olacaktı.
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