Sağlık Bakanı insanları nasıl göz göre göre öldürdüklerini itiraf etti

MEB Özer: Yüz yüze eğitim bir tercih değil zorunluluk





24 saatte 283 kişi hayatını kaybetti





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aktif vakaların yüzde 81'ini tam aşılı olmayanların oluşturduğunu söyleyerek, "Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir'' dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile beraber ortak basın toplantısı düzenledi.Son dört haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını söyleyen Bakan Koca, aktif vakaların yüzde 81'ini tam aşılı olmayan kişilerin oluşturduğunu belirtti. Koca, "Hastaneye yatan hastaların yüzde 90'ı da yine tam aşı olmayanlar kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir. Aşınızı olun, kendinizi ve çevrenizi koruyun" dedi.Önümüzdeki hafta yüz yüze eğitim başlayacağını hatırlatan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ağırlıklı konusunu yüz yüze eğitimin başlaması ve devamlılığın sağlanmasının oluşturduğunu kaydetti.Sağlık Bakanı Koca, 12 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla ilgili sorulan soru üzerine, "18 yaş ve üstü öğrencileri için tanımladık. 15 yaş için ise tercihe bırakmıştık. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklarımız için de ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil. 15 yaş üzeri yapıldığı gibi tercihe bırakılarak yapılması kanaatindeyiz" dedi.Vakaların en yoğun olduğu yaş grubu 15-45Bakan Koca, maske kullanımının azaldığını söyleyerek, vakaların en yoğun olduğu yaş grubunun 15-45 olduğunu belirtti. Tek doz aşının vatandaşları korumadığını hatırlatan Koca, şöyle konuştu:"İki aşının mutlak yapılması gerektiğini biliyoruz. mRNA aşısı için hatırlatma dozu için yaptığımız çalışmalarda koruyuculuğunun devam ettiğini biliyoruz. 8 ay sonra riskli grupta daha önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle elimizdeki veriler üçüncü aydan sonra bu koruyuculuğun azaldığını, yaşlı grupta ek olarak daha da düştüğünü. Yani iki 2 doz inaktif aşısı yaptırmış kişi rahat hareket etmemeli. 3 ay sonra yeni aşısını yaptırmalıdır."Koca AVM, restoran ve kafelere giriş için PCR testi gösterimi ve benzeri uygulamaların şu an gündemlerinde olmadığını da söyledi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de öğrenci ve öğretmenlerin koronavirüs salgınından en az etkilenmeleri için çalışmalarını Sağlık Bakanlığı ile beraber yürüttüklerinin söyleyerek, "Unutmayalım ki uzaktan eğitim ne kadar başarılı olursa olsun asla yüz yüze eğitimin yerine geçemez, yerine ikame edilemez. Bugün artık çocuklarımızın arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle sınıf ortamında eğitim görmeleri elzemdir. Yüz yüze eğitime geçilmesi artık bir tercih olmaktan çıkmış ve bir zorunluluk haline gelmiştir" dedi.Özer, 2021- 2022 eğitim ve öğretim yıl öncesi hazırlık döneminde okulların bu sürece hazırlanabilmesi için 650 milyon TL'yi tüm okullara gönderdiklerini söyleyerek maskeden dezenfektana kadar her türlü hazırlığın yapıldığını, 58 bin okul için 113 bin temizlik personelinin görevlendirildiğini kaydetti.Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 95 milyon 565 bin 306 olarak açıklandı.