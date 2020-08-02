Artış kaygı verici!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 987 yeni vak'a tespit edildiğini açıkladı. Salgında toplam vak'a sayısı 232 bin 856'ya yükseldi. Şu ana kadar 5 bin 728 kişi hayatını kaybetti.





