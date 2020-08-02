Samanyolu Haber /Gündem / Artış kaygı verici! /02 Ağustos 2020 19:42

Artış kaygı verici!

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram tatilinin akabinde vak'a sayılarının artacağını ima etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 987 yeni vak'a tespit edildiğini açıkladı. Salgında toplam vak'a sayısı 232 bin 856'ya yükseldi. Şu ana kadar 5 bin 728 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca şahsi Twitter hesabında, "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici."
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