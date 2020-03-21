Sağlık Bakanı, KHK mağduru o isimle görüşecek

Sağlık Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü’nde göreve yaparken 1 Eylül 2016’da yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı’yla görüşecek.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





BAKAN KOCA, DOÇ. DR. MUSTAFA ULAŞLI İLE GÖRÜŞECEK





Görüşmede KHK ile ihraç edilen yaklaşık 15 bin sağlık çalışanının durumu, Ulaşlı’nın bilimsel çalışmalara katılımı ve güvenlik soruşturması sebebiyle ataması gerçekleştirilmeyen sağlıkçılar gibi başlıklar müzakere edildi.





Gergerlioğlu, “Sayın Bakanımızla yaptığımız telefon görüşmesinde olumlu sinyaller aldım. Kendisine yıllarca Amerika’da, Hollanda’da koronavirüs üzerine çalışan Mustafa Ulaşlı’nın durumumu anlatarak böyle değerli bilim insanlarına ihtiyacımız olduğunu anlattım." dedi.





Mustafa Ulaşlı'nın bilimsel çalışmalarına Hollanda'da devam ettiğinin altını çizen Gergerlioğlu. "Makaleler yazıyor. İlaçla ilgili kafa yoruyor. Sayın Bakana bunları ilettiğim de pazartesi günü Mustafa Ulaşlı ile iletişime geçileceğini iletti.” ifadelerini kullandı.





"GÖREVE İADELER KONUSUNDA OLUMLU SİNYALLER ALDIM"







KHK ile ihraç edilen sağlık çalışanlarının mağduriyetlerini Bakan Koca'ya tekrar hatırlattığını aktaran Gergerlioğlu, bu kişilerin acil bir şekilde Koronavirüs ile ilgili çalışmalara katılması gerektiğini belirtti.





GazeteDuvar'a mülakat veren Gergerlioğlu, “Sayın Bakana KHK ile ihraç edilmiş nitelikli sağlık çalışanları olduğunu, ihraç edilen yaklaşık 15 bine yakın sağlıkçının olduğunu söyledik. Bakan, bu konuda iade edeceğiz demedi, fakat olumlu konuştu. ‘Pandemi hastanelerimiz var, diğer sağlıkçılara da alan açacağız’ dedi. İade konusunda ‘Yok’ demedi. Yani olumlu sinyaller verdiğini söylemek gerekiyor.” dedi.





"GÜVENLİK SORUŞTURMASI BEKLEYENLERİN İŞLEMLERİ HIZLANACAK"





Güvenlik soruşturması sebebiyle işe başlamayı bekleyen çok sayıda sağlık çalışanı da var.





Gergerlioğlu şunları dile getirdi: “Daha düne kadar bir doktor bana fotoğraf gönderdi. Güvenlik soruşturmasını geçemediği için bir türlü ataması yapılmıyor. Sağlık Bakanlığı'na bu durumu sorduğumda, ‘Güvenlik soruşturması sebebiyle atama bekleyenlerin işlerini kolaylaştıracağız, sonuçlar hızlanacak’ dedi.”





"BU KADAR NİTELİKLİ İNSANIMIZ EVDE OTURMAK ZORUNDA BIRAKILDI"





Gergerlioğlu, “İşe iadeler derhal başlamalı. Güvenlik soruşturması nedeniyle atama bekleyenler de bir an önce işe başlamalı. Zor dönemlerden geçiyoruz." diye konuştu.





Gergerlioğlu, şöyle devam etti: “Bu kadar nitelikli insanımız varken elleri, kolları bağlanmış bir şekilde evlerinde oturmak zorunda bırakıldılar. Eğer bu doktorlar Amerika’da, İtalya’da ya da başka bir ülkede olsaydı çoktan görevlerine iade edilirlerdi. Barış istediler diye bu insanların başlarına gelmeyen kalmadı. Doktorun silahla ne işi var! 30 yıllık doktorlarımız ihraç edildi. Yaşadığımız bu kötü günler belki hayırlara vesile olur.”