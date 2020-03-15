Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı Koca açıkladı /15 Mart 2020 00:04

Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre’den dönen bir vatandaşın korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde umreden dönen bir Türk vatandaşının Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin" dedi.

Bakan Koca, şu paylaşımı yaptı:

* UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.

* Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı.

* Yeni vakalardan endişeliyiz.

* Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin.

* Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.

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