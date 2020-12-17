Sağlık Bakanı Koca görevden alındığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'daki Kumluca Devlet Hastanesinde görevli hemşireye 500 kere “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazma cezası veren ve görevden uzaklaştırılan başhekime ilişkin "Kimsenin yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulamaya hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.





Koca'nın görevden alınan başhekimle ilgili yaptığı açıklama şöyle:





"Başhekimin davranışı kabul edilemez.





Antalya Kumluca Devlet Hastanesinde yaşanan müessif olayla ilgili Bakanlığımız derhal harekete geçerek duruma el koymuştur. Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşiremize başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir.





Her türlü görev ihmali ve hatalı davranış karşısında ne tür bir işlem yapılacağı ilgili mevzuatımızda belirtilmiştir. Kimsenin bunun dışında bir işlem yapma, yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulamaya hakkı yoktur.





Özellikle bütün sağlık çalışanlarımızın özveri ile mücadele yürüttüğü bu dönemde Bakanlığımızın herhangi bir sağlık personelimizi incitecek bir fiile bile tahammül etmeyeceği bilinmelidir.





Söz konusu olay duyulur duyulmaz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hemen ardından Bakanlığımız tarafından soruşturma başlatılarak Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden uzaklaştırılmıştır. Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan’ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir."







